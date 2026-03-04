В Латвии – рост мелких краж – констатировал на минувшей неделе начальник Государственной полиции Армандс Рукс. И указал на очевидное: мелкие кражи растут в то время, когда люди переживают спад своего благосостояния, пишет портал kriminal.lv.

Выросло количество мелких краж. На них приходится треть всех преступлений – 12 000 из 37 000, совершенных за год в Латвии.

Рукс считает, что необходимо найти механизмы, которые помогут их сократить. По его мнению, мелкие кражи растут в то время, когда люди беднеют, поэтому они совершают быстрые преступные действия с минимальной материальной выгодой.

Мы же к этому добавим: суды в Латвии за мелкие кражи карают довольно строго. За кражу продуктов можно получить несколько месяцев тюрьмы. Но, как видим, людей это не останавливает.

Вот три довольно типичных дела о мелких кражах из сетевых магазинов, которые недавно закончились в судах приговорами. Подчеркнем: мы не подбирали какие-то "жалостные" сюжеты, или наоборот, анекдотические. Они обычные. Что их объединяет: реальные тюремные сроки за кражи, которые признаны мелкими.

Яйца Rimi и другая еда на 28 евро: 2 месяца тюрьмы

3 февраля нынешнего года Рижский городской суд приговорил воришку, который отправился в магазин в состоянии алкогольного опьянения.

Кража произошла днем 23 апреля 2025 года. "Покупатель" зашел в торговый зал и взял с полок упаковки: яиц "Rimi" («амбарные яйца»), сыра «Тилзит», творога, колбасы салями, мини-сосиски «Ādaži Grill Collection barbecue», ветчины, и куриного шашлыка. Всего – на 28,87 евро.

Все это было спрятано в сумке "покупателя", который банально вышел через кассу, не заплатив.

И в итоге попал под суд – за кражу в небольшом размере (статья 180, ч.1, Уголовного закона).

Наказание определили такое: два месяца в местах лишения свободы. Однако в этот срок суд зачел два дня, проведенные обвиняемым под стражей сразу после кражи. Получилось: 1 месяц и 28 дней.

Украл пиццу и съел сразу

Курземский районный суд в Лиепае 29 января 2026 года рассмотрел дело обвиняемого, которому вменили сразу два преступления: кражу продуктов из магазина и разборку с "бывшей", к которой ему было запрещено приближаться.

Кража произошла 12 июля прошлого года в состоянии алкогольного опьянения. Явившись в торговый зал, будущий обвиняемый воспользовался тем, что никто не наблюдал за его действиями, взял с полок: классическую пиццу Mego, сэндвич с лососем и яйцом, а также плов со свининой. Общая стоимость продуктов – 6,72 евро.

Пиццу он съел тут же, в зале. Остальные продукты унес из магазина, не оплатив на кассе.

За этот поход в магазин ему позже вменили кражу в небольшом размере (статья 180, ч.1, Уголовного закона).

Но это еще не все. Вечером 29 сентября 2025 года - около 18:39, он явился к месту жительства своей «бывшей», к которой по решению суда не имел права приближаться. Он заявил, что хочет встретиться с ребенком и остаться на ночь. Но получил отказ. После этого будущий обвиняемый рассердился, женщина испугалась и убежала прятаться к соседям.

Как констатировал суд, таким образом обвиняемый злонамеренно нарушил постановление Курземского районного суда о защите от насилия, и своими действиями совершил преступление, предусмотренное статьей 168-й Уголовного закона.

Что в итоге:

за съеденную пиццу и вынос других продуктов из магазина – лишение свободы на 1 (один) месяц;

за визит к бывшей – лишение свободы на 4 месяца, с надзором пробации в течение 1 года и 6 месяцев;

Эти наказания были частично суммированы, и общее наказание такое: лишение свободы на срок 7 (семь) месяцев с надзором пробации на 2 (два) года.

Суд также постановил взыскать компенсацию за материальный ущерб в размере 6,72 евро в пользу пострадавшего.

Пила и перфоратор – в хозяйстве пригодится

5 февраля 2026 года Рижский районный суд в Юрмале приговорил мужчину к тюремному заключению за серию краж из магазинов. В сумме получилось в небольшом размере (та же статья 180, ч.1, Уголовного закона).

в одном магазине он взял с полки упаковку кофейных зерен «Lavazza oro» и две упаковки кофейных зерен «Merrild Arabica» на общую сумму 96,97 евро. Полагая, что за ним никто не наблюдает, он положил украденный товар в сумку, накинул на нее темную куртку и покинул магазин, не заплатив.

в другом магазине он взял с полки перфоратор BOSCH GBH 2-26 830W стоимостью 209 евро. Затем положил товар в рюкзак и ушел, не заплатив.

в еще одном магазине он взял беспроводную циркулярную пилу DEWALT DCS572NXJ стоимостью 254 евро. Положил украденный товар в свой рюкзак и ушел, не заплатив.

В промежутках между кражами был и такой эпизод: вор был задержан охраной, а когда по вызову прибыли сотрудники Госполиции, зная, что ему грозит уголовная ответственность, вместо своих дал данные своего брата и адрес его проживания.

Что решил суд: 10 месяцев тюрьмы. Суд также постановил взыскать материальный ущерб в пользу пострадавших и оплатить процессуальные издержки в размере 145,20 евро за обеспечение защиты в уголовном процессе.