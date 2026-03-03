В Латвии уровень террористической угрозы в настоящее время низкий, и имеющаяся в распоряжении Службы государственной безопасности (СГБ) информация не свидетельствует о том, что в ближайшее время ситуация может измениться.

Об этом в службе сообщили агентству LETA, отвечая на вопрос, может ли война США и Израиля против Ирана в долгосрочной перспективе повысить уровень террористической угрозы.

В то же время СГБ в рамках своей компетенции постоянно оценивает происходящее в информационном пространстве и в обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать различные угрозы национальной безопасности, подчеркнули в службе.

Ранее сообщалось, что в субботу США и Израиль начали масштабное наступление против Ирана, который в ответ нанёс ракетные и беспилотные удары по американским базам в нескольких странах Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что принял решение о нападении на Иран, поскольку это была «последняя наилучшая» возможность.

«Наши цели ясны, — подчеркнул президент. — Во-первых, мы уничтожаем ракетные силы Ирана. Во-вторых, мы уничтожаем их военно-морской флот. В-третьих, мы гарантируем, что главный мировой спонсор терроризма никогда не получит ядерное оружие».