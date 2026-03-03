Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Служба госбезопасности оценила уровень террористической угрозы в Латвии 2 483

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Служба госбезопасности оценила уровень террористической угрозы в Латвии

В Латвии уровень террористической угрозы в настоящее время низкий, и имеющаяся в распоряжении Службы государственной безопасности (СГБ) информация не свидетельствует о том, что в ближайшее время ситуация может измениться.

Об этом в службе сообщили агентству LETA, отвечая на вопрос, может ли война США и Израиля против Ирана в долгосрочной перспективе повысить уровень террористической угрозы.

В то же время СГБ в рамках своей компетенции постоянно оценивает происходящее в информационном пространстве и в обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать различные угрозы национальной безопасности, подчеркнули в службе.

Ранее сообщалось, что в субботу США и Израиль начали масштабное наступление против Ирана, который в ответ нанёс ракетные и беспилотные удары по американским базам в нескольких странах Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что принял решение о нападении на Иран, поскольку это была «последняя наилучшая» возможность.

«Наши цели ясны, — подчеркнул президент. — Во-первых, мы уничтожаем ракетные силы Ирана. Во-вторых, мы уничтожаем их военно-морской флот. В-третьих, мы гарантируем, что главный мировой спонсор терроризма никогда не получит ядерное оружие».

×
Читайте нас также:
#Иран #США #терроризм #Израиль #Дональд Трамп #национальная безопасность #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео