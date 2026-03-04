Вот так незаметно мы отметили год плана Эвики Силини по рестарту правительства. На этой неделе глава правительства отчиталась – сперва перед своими же коллегами по Кабмину, а затем и перед Сеймом – о проделанной за этот год работе. Напомним: план рестарта, озвученный в конце февраля минувшего года, преследовал три цели.

Цели поставлено. И достигнуты?

Первая цель — избавиться от никчемного министра сообщений Каспарса Бришкенса («Прогрессивные»). Ради этого Силине пришлось даже «принести в жертву» по одному министру от остальных двух коалиционных партий — в отставку отправили министра образования Анду Чакшу («Новое Единство») и главу минблага Улдиса Аугулиса (Союз зеленых крестьян). Таково было условие «прогрессивных»: если тронете нашего министра, то обязаны «на основе паритета» уволить и по одному министру партнерских партий.

Примечательно, что спустя год премьер в одном из интервью призналась: она слишком долго медлила с увольнением Бришкенса — это нужно было сделать намного раньше.

Вторая цель плана рестарта - показать и партнерам по власти, и избирателям (особенно в преддверии муниципальных выборов), что правительство дееспособно и готово работать более эффективно и с конкретным планом.

Третья цель рестарта – «избавиться» от очень размытого первоначального плана действий правительства, принятого вскоре после утверждения этого правительства (приступило к работе 15-го сентября 2023-го года) и обозначить главные приоритеты.

Четыре приоритета

Напомним, какие же приоритеты Силиня вписала в план рестарта своего правительства?

Первый — внешняя и внутренняя безопасность.

Второй — демография.

Третий — экономический рывок (ставшее крылатым сравнение с полноприводной машиной 4X4.)

Четвертый — борьба с бюрократией.

Что касается первого приоритета, то уже тогда, год назад, мало кто сомневался, что на сферу обороны будет истрачено столько денег, сколько правящие посчитают нужным. Фактически ассигнования на оборону достигли почти 5% от ВВП, то есть более 2 млрд евро.

Деньги на оружие и внутреннюю безопасность

«Решениями правительства были укреплены приоритетные направления обороноспособности (противовоздушная оборона, ракетная артиллерия, береговая оборона и боевые машины пехоты). На период до 2030 года привлечено 3,49 млрд евро от SAFE. Одновременно закреплено присутствие союзников по НАТО в Латвии, в том числе военное присутствие США, и продлен мандат канадского контингента на руководство бригадой в Латвии до 2029 года», – говорится в подготовленном премьером отчете перед Сеймом.

Силиня продолжает перечислять достижения: «Продолжилось физическое и технологическое укрепление восточной границы Латвии. Завершено строительство пограничного забора на границе с Белоруссией и Россией протяженностью более 420 километров. Продолжается строительство технологической инфраструктуры на всем протяжении внешней границы, и за пять лет на военное укрепление границы предусмотрено потратить 303 млн евро. В 2025 году предотвращено более 12 000 незаконных попыток пересечения границы».

Людям в погонах – заплаты, людям без погон – бомбоубежища

В правительстве не забыли о мотивации охранников существующего порядка: «В 2025 году должностным лицам, занятым в органах внутренних дел, обеспечен в среднем 10% прирост месячных зарплат (по сравнению с месячными зарплатами 2024 года) с одновременным введением мотивирующей надбавки за выполнение определенных функций и задач».

Что еще? «Безопасность также означает готовность к кризисам. Создан Центр управления кризисом, усовершенствовано нормативное регулирование управления катастрофами и начата адаптация по меньшей мере 500 убежищ во всех регионах Латвии. Оценено 1665 убежищ общей емкостью более полумиллиона жителей. Введено клеточное вещание в системе раннего предупреждения, модернизированы сирены тревоги, развиты центры управления катастрофами. Введена новая государственная модель управления запасами нефтепродуктов, которая в долгосрочной перспективе позволит существенно сократить издержки и укрепить энергобезопасность», — говорится в подготовленном премьером отчете перед Сеймом.

Пособия и минималка

А что же со втором приоритетом — демографией? Будем реалистами: ситуация настолько запущена, что быстро улучшить демографические показатели не удастся – рождаемость все последние годы бьет антирекорды.

Справедливости ради признаем, что кое-какие шаги по поддержке семей правительство Силини предприняло. Это даже не столько шаги, сколько шажки.

А именно: «На поддержку семьям дополнительно выделено 48 млн. евро. Пособие по рождению ребенка увеличено до 600 евро, а пособие по уходу за ребенком — до 298 евро (с пересмотром каждые два года). Расширены возможности получения государственного семейного пособия молодым людям в возрасте 16-19 лет, если они учатся в вузе на очном отделении полного времени. Сохранено родительское пособие для работающих в размере 75% за счет продления действия соответствующей нормы до конца 2026 года и увеличена поддержка родителей детей, родившихся преждевременно. Улучшены также условия пособия по отцовству при двойных/многократных родах и усыновлении нескольких детей».

Есть и другие решения, призваные латвийских женщин рожать почаще: «Поддержан информационный доклад о развитии демографической политики, предусматривающий межотраслевые действия по поддержке семей с детьми и улучшению демографии. Полученные в результате пересмотра расходов средства направлены на совершенствование материальной поддержки семей с детьми (пересмотр пособия по уходу за ребенком, пособия по рождению ребенка и государственного семейного пособия), а также на поддержку находящихся под внесемейной заботой детей (усыновление, приемные семьи и опекуны)», — говорится в докладе Эвики Силини.

Говоря о социальной сфере, нужно признать, что постепенно растет размер минимальной зарплаты — в этом году она составила 780 евро до уплаты налогов. При этом по уровню минималки Латвия занимает предпоследнее место в Евросоюзе! Напомним, что с подачи правительства Силини необлагаемый минимум пенсий достиг 1000 евро.

А где же рывок?

Если же мы говорим об экономическом развитии, то здесь Силине пока похвастаться особо нечем. Лишь недавно экономика, после почти трехлетнего застоя, начала оживать – годовой ВВП подрос на 2,1% (подробнее – на стр. 7).

Это, конечно, лучше, чем ничего, но при таком росте мы вряд ли в ближайшие годы догоним даже Литву, не говоря уже о странах «старого света».

В своем отчете премьер, разумеется, не стала «заострять внимание» на провале с реализацией Rail Baltica (дефицит средств на этот мега-проект с сомнительной пользой составляет минимум 3-4 миллиарда!) и на неспособности принять (предложить) план долгосрочного развития национальной авиакомпании airBaltic. Финансовые показатели государственных (почти на 90%) авиаторов по-прежнему не дают уверенности в том, что без господдержки они смогут выжить.

Зато само правительство Силини, вопреки всем прогнозам и даже здравому смыслу, выжило и велика вероятность, что продержится до выборов — осталось «потерпеть» ровно 7 месяцев.