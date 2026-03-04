Baltijas balss logotype
Израильтяне платят 1500 евро, чтобы вернуться в страну на яхте 1 974

В мире
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марина для яхт в израильской Герцлии.

Марина для яхт в израильской Герцлии.

Морское путешествие обещает быть комфортабельным.

Яхт-клубы запустили 30-часовые рейсы из Герцлии на фоне войны с Ираном - спрос высокий, несмотря на цену и сложные условия в открытом море.

Многие израильтяне застряли за границей из-за войны с Ираном и ищут альтернативные способы возвращения. В соцсетях появилась группа взаимопомощи, а яхт-клубы начали предлагать так называемые спасательные рейсы по маршруту Израиль - Кипр.

Одну из таких инициатив запустил яхт-клуб и школа мореплавания Sailor. Клуб организует переходы из Герцлии на Кипр и обратно. Стоимость - 1500 евро с человека. Несмотря на высокую цену и то, что 30-часовой переход в открытом море в этот сезон сопряжен с непростыми условиями, спрос, по словам организаторов, очень высокий.

На борту - три двухместные каюты, однако организаторы предупреждают: это 30 часов в открытом море, без мобильной связи и с переменчивыми погодными условиями. Перед подтверждением участия с каждым пассажиром проводится отдельный разговор, где разъясняются все риски и особенности перехода.

Параллельно действуют и другие инициативы. Школа мореплавания DreamSail также объявила о запуске рейсов Израиль - Кипр и Кипр - Израиль. По заявлению организаторов, переходы сопровождаются опытными шкиперами, обеспечены полным комплектом средств безопасности и рассчитаны на тех, кому необходимо безопасно добраться до пункта назначения.

#Израиль #война #безопасность #Кипр
