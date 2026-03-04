NYT: удары Ирана повредили радары раннего предупреждения США

Спутниковые изображения, проанализированные газетой The New York Times, показывают, что иранские ракетные и беспилотные удары повредили инфраструктуру связи и радиолокационные объекты на нескольких американских военных базах на Ближнем Востоке.

По данным анализа, повреждения зафиксированы на военных объектах США в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Среди пораженных целей указаны терминалы спутниковой связи SATCOM, радиолокационные купола, спутниковые антенны и объекты рядом с системами отслеживания ракет, включая радары AN/TPY-2.

Кроме того, подтверждено, что Ирану удалось поразить радар раннего предупреждения AN/FPS-132 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, ключевую систему обнаружения баллистических ракет США.

Спутниковые снимки показывают подтвержденное повреждение одной поверхности радара.

Радар раннего предупреждения AN/FPS-132 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре - это построенная в США система предупреждения о ракетной атаке стоимостью 1,1 миллиарда долларов США, которая обнаруживает баллистические ракеты на расстоянии до ~5 000 км и передает данные региональным системам ПВО, таким как THAAD и Patriot.

В числе объектов, по которым могли быть нанесены удары, названы штаб-квартира Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре, базы Camp Arifjan и Ali Al Salem в Кувейте, авиабаза Prince Sultan в Саудовской Аравии, а также ряд американских военных объектов в ОАЭ.

По оценке аналитиков, удары могли быть направлены на нарушение систем военной связи США и координации противоракетной обороны в регионе.

КСИР объявил о полном контроле над Ормузским проливом

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о полном контроле над Ормузским проливом, который является жизненно важным судоходным маршрутом для транспортировки нефти и газа.

Согласно заявлению, любые суда, пытающиеся пройти через эту водную артерию, рискуют быть поврежденными ракетами или беспилотниками.

"В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем военно-морских сил Исламской Республики", — сказано в заявлении представителя ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммеда Акбарзаде.

Как сообщал Mignews, накануне президент США Дональд Трамп распорядился задействовать Корпорацию по финансированию международного развития для предоставления страхования политических рисков и финансовых гарантий в сфере морского торгового судоходства, в первую очередь для перевозок энергоносителей через Персидский залив.

Он также сообщил, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры по этому важнейшему судоходному маршруту.

Такер Карлсон: нефтезаводы в странах Залива взрывает Моссад

Американский политический комментатор и журналист Такер Карлсон утверждает, что Саудовская Аравия и Катар задержали и "арестовали агентов израильского Моссада, планировавших взрывы в этих странах".

Карлсон задал риторический вопрос - сам на него ответил:"Зачем израильтянам устраивать взрывы в странах Персидского залива, которые также подвергаются нападениям со стороны Ирана? Разве они не на одной стороне? - Израиль хочет нанести ущерб Ирану, а также Катару, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Кувейту".

Карлсон также заявил, что Израиль намеренно разжигает нестабильность среди арабских союзников США.

В понедельник удар беспилотника стал причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Рас-Тануре.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что не несет ответственности за нанесение удара по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco, и утверждает, что Израиль и США осуществляют удары беспилотников с баз в арабских странах.

Тегеран обвинил их в попытке спровоцировать арабские государства на нападение на Иран и разжечь более широкий конфликт в мусульманском мире.

CENTCOM: в операции против Ирана поражены более 2000 целей

Центральное командование вооруженных сил США сообщило о промежуточных результатах военной операции против Ирана, получившей название "Эпическая ярость". Как заявил командующий CENTCOM генерал Купер, в ходе операции уже поражено более 2000 целей.

По его словам, в ударах участвуют более 200 американских боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики B-2, B-1 и B-52. Они наносили удары по глубоко расположенным ракетным объектам, военным базам и командным центрам на территории Ирана.

Морские силы США, по словам Купера, уничтожили 17 иранских кораблей, включая одну подводную лодку.

Командующий CENTCOM также сообщил, что американские силы продолжают поиск и уничтожение мобильных ракетных пусковых установок. При этом, по его словам, Иран ответил массированными атаками, выпустив более 500 баллистических ракет и свыше 2000 беспилотников.

Он отметил, что в регионе развернуты две авианосные ударные группы США, которые действуют вокруг Ирана на море. Кроме того, в операции впервые применяются ракеты большой дальности PrSM и дроны-камикадзе LUCAS.

По данным CENTCOM, в операции задействованы более 50 000 американских военнослужащих. Конкретные сроки ее завершения пока не называются.

Трамп собирает оборонные компании на экстренную встречу

Администрация президента США Дональда Трампа планирует 6 марта провести в Белом доме экстренную встречу с руководителями крупнейших американских оборонных компаний. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Главной темой обсуждения станет ускорение производства вооружений для восполнения запасов Пентагона после недавних военных операций, включая удары по Ирану.

По данным источников, представители администрации намерены обсудить с оборонными подрядчиками меры, которые позволят увеличить темпы производства и ускорить поставки вооружений для американской армии.

Встреча проходит на фоне работы Пентагона над дополнительным бюджетным запросом примерно на 50 млрд долларов. Предполагается, что эти средства будут направлены на замену вооружений и боеприпасов, использованных в последних военных операциях США, в том числе на Ближнем Востоке.

Как отмечает Reuters, указанная сумма пока является предварительной и может быть изменена после обсуждений внутри администрации и Министерства обороны США.