Трамп пообещал прекратить торговлю с Испанией. Он назвал ее «ужасной»

Дата публикации: 04.03.2026
Дональд Трамп раскритиковал испанские власти за отказ предоставить их военные базы американцам. Он назвал страну "ужасным союзником" и сообщил, что США не будут торговать с Испанией.

Президент США Дональд Трамп собирается разорвать торговые отношения с Испанией, которую назвал "ужасной" за ее отношение к операции против Ирана. Мадрид не поддержал удары по иранской территории и не разрешил американским силам использовать для этого свои военные базы, находящиеся в совместном управлении. Испанские власти заявили, что соглашение между Мадридом и Вашингтоном допускает использование военных объектов только "в рамках международной законности". Премьер-министр Педро Санчес призвал к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и выступил за "дипломатическое" решение проблемы Ирана

Трамп заявил, что Мадрид ранее отказался нарастить военные расходы до 5% ВВП. "Они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась поднять расходы до 5%, - отметил он во время встречи с канцлером ФРГ Мерцем в Белом Доме. - Не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить 2%, и при этом они даже 2% не платят".

Президент США добавил, что американские военные при желании могли бы использовать испанские базы,. несмотря на позицию Мадрида. "Мы могли бы просто прилететь и использовать ее. Никто не будет говорить нам не использовать ее, но нам это и не нужно", - заявил американский лидер.

Он также выразил "удивление" позицией Великобритании, решившей не участвовать в наступательной части кампании и ограничившись оборонительной поддержкой.

#НАТО #Иран #США #Испания #Дональд Трамп #дипломатия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
