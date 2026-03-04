Мерц: За годы войны Россия стала колоссом на глиняных ногах 2 755

В мире
Дата публикации: 04.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Мерц: За годы войны Россия стала колоссом на глиняных ногах
ФОТО: пресс-фото

В ходе общения с журналистами после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне Фридрих Мерц критически оценил состояние экономики России после четырех лет войны и призвал подключить Европу к мирным переговорам об Украине.

Четыре года полномасштабной войны против Украины не прошли для России бесследно, считает Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Российская экономика заметно ослабла. Российские вооруженные силы понесли небывалые человеческие потери. Российский колосс стоит сегодня на глиняных ногах", - заявил канцлер ФРГ, выступая перед журналистами после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, 3 марта.

На этом фоне Вашингтону следует увеличить давление на Москву, чтобы заставить Владимира Путина пойти на уступки на мирных переговорах, указал Мерц. "Россия тянет время. И тем самым действует против воли американского президента. На сегодняшних переговорах я призвал усилить давление на Москву", - сказал канцлер.

По его оценке, число погибших и раненых на войне россиян превысило 1 млн человек.

Мерц о необходимости участия Европы в переговорах об Украине

Как отметил канцлер, в беседе с Трампом он дал понять, что "у Европы большие сомнения относительно готовности Владимира Путина принять мирное соглашение, которое было бы в равной степени приемлемо для Украины и для Европы".

Поэтому Европе необходимо подключиться к мирным переговорам, проходящим между РФ и Украиной при посредничестве США, отметил Мерц. Эту мысль, по его словам, он попытался донести до Трампа.

"Президент Трамп знает: только тот мир, который Европа готова поддержать и признать законным, будет долговечным", - заявил канцлер ФРГ. Как уточнил Фридрих Мерц, европейцы хотят, чтобы решение о войне России против Украины было найдено, но не примут соглашения, которое было бы заключено "поверх наших голов", то есть без учета позиции Европы.

#Украина #война #Дональд Трамп #Европа #мирные переговоры #экономика #Фридрих Мерц #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
