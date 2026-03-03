Таллин возмущен: российский ледокол на 4 минуты вломился в воды Эстонии

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Таллин возмущен: российский ледокол на 4 минуты вломился в воды Эстонии

Министерство иностранных дел Эстонии во вторник, 3 марта, вызвало временного поверенного в делах РФ для вручения ноты из-за того, что российский ледокол "Мурманск" без разрешения вошел в территориальные воды страны.

Как отметили в эстонском внешнеполитическом ведомстве, 28 февраля российский ледокол "Мурманск" без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе, чтобы освободить танкер "Olympic Friendship", застрявший во льдах.

Министерство иностранных дел и ВМС Эстонии не были проинформированы о входе "Мурманска" в территориальные воды Эстонии, и судно не отвечало на радиовызовы ВМС Эстонии.

Ледокол оставался в эстонских водах в течение четырех минут.

"Этой нотой мы напоминаем Российской Федерации, что в эстонских территориальных водах, в том числе в период ледокольного сезона, действуют четкие и недвусмысленные правила", – заявил министр иностранных дел Маргус Тсакхна.

Иностранное судно имеет право мирного прохода через территориальные воды при условии, что иностранное государство уведомляет Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам не менее чем за 48 часов до входа.

В связи со сложными ледовыми условиями и необходимостью оказания помощи судам Эстония готова сократить срок предварительного уведомления с 48 до 6 часов до конца ледокольного сезона.

Для справки: дизель-электрический ледокол «Мурманск» (проект 21900М) построен в 2015 году на Выборгском судостроительном заводе. Длина — 119,4 м, ширина — 27,5 м, мощность — 18 МВт. Способен преодолевать льды толщиной до 1,5 метров.

#Эстония #дипломатия #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
