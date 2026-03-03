Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иду на таран: в Латвии полицейская машина дважды врезалась в «BMW» 1 1637

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иду на таран: в Латвии полицейская машина дважды врезалась в «BMW»

В ночь с пятницы на субботу 28 февраля сотрудники полиции в Вентспилсе обнаружили мчавшийся автомобиль «BMW». Полицейские решили протаранить автомобиль, чтобы задержать водителя.

Полицейские включили на служебном автомобиле проблесковые маячки и звуковой сигнал, однако транспортное средство не остановилось и начало скрываться.

Автомобиль продолжил движение по проспекту Лиелайс, где пересёк несколько перекрёстков на красный сигнал светофора.

Во время преследования на улице Ганибу скорость автомобиля достигла 152 км/ч в месте, где разрешённая скорость составляет 50 км/ч.

Автомобиль продолжил движение по дороге местного значения. Учитывая, что водитель не останавливался, продолжал игнорировать законные требования полиции и создавал серьёзную угрозу безопасности дорожного движения, на перекрёстке было принято решение таранить автомобиль нарушителя. С первого раза не получилось, поэтому пошли на второй таран. После столкновения «BMW» наконец съехал с проезжей части.

Полицейские потребовали от водителя выйти из автомобиля, но мужчина сначала не реагировал и лишь спустя некоторое время покинул машину. При первой проверке выдыхаемого воздуха алкотестер показал наличие алкоголя, однако от повторной проверки мужчина отказался.

В результате происшествия пострадавших нет, однако оба транспортных средства получили повреждения.

В отношении мужчины начат уголовный процесс за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в агрессивном вождении после повторного или многократного требования уполномоченного должностного лица остановить транспортное средство, а также уголовный процесс за отказ от прохождения проверки на содержание алкоголя.

Кроме того, начаты административные производства за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования, установленного дорожным знаком № 513.

Водителю грозит наказание вплоть до тюремного заключения. Ну и, конечно, лишение прав и многотысячные штрафы.

×
Читайте нас также:
#полиция #алкоголь #преступность #безопасность #уголовный процесс #дорожное движение
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
1
2
3
0
3

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео