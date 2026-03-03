В ночь с пятницы на субботу 28 февраля сотрудники полиции в Вентспилсе обнаружили мчавшийся автомобиль «BMW». Полицейские решили протаранить автомобиль, чтобы задержать водителя.

Полицейские включили на служебном автомобиле проблесковые маячки и звуковой сигнал, однако транспортное средство не остановилось и начало скрываться.

Автомобиль продолжил движение по проспекту Лиелайс, где пересёк несколько перекрёстков на красный сигнал светофора.

Во время преследования на улице Ганибу скорость автомобиля достигла 152 км/ч в месте, где разрешённая скорость составляет 50 км/ч.

Автомобиль продолжил движение по дороге местного значения. Учитывая, что водитель не останавливался, продолжал игнорировать законные требования полиции и создавал серьёзную угрозу безопасности дорожного движения, на перекрёстке было принято решение таранить автомобиль нарушителя. С первого раза не получилось, поэтому пошли на второй таран. После столкновения «BMW» наконец съехал с проезжей части.

Полицейские потребовали от водителя выйти из автомобиля, но мужчина сначала не реагировал и лишь спустя некоторое время покинул машину. При первой проверке выдыхаемого воздуха алкотестер показал наличие алкоголя, однако от повторной проверки мужчина отказался.

В результате происшествия пострадавших нет, однако оба транспортных средства получили повреждения.

В отношении мужчины начат уголовный процесс за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в агрессивном вождении после повторного или многократного требования уполномоченного должностного лица остановить транспортное средство, а также уголовный процесс за отказ от прохождения проверки на содержание алкоголя.

Кроме того, начаты административные производства за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования, установленного дорожным знаком № 513.

Водителю грозит наказание вплоть до тюремного заключения. Ну и, конечно, лишение прав и многотысячные штрафы.