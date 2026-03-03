В июле 2026 года Любови Лизуновой исполнится 20 лет. Это будет уже четвертый день рождения, который она встретит в заключении. Сейчас Люба находится в ИК-7 Улан-Удэ, а прошлой весной, пока сверстницы выбирали платья на выпускной, она в читинском СИЗО дописывала конспекты за 11-й класс и читала Аристотеля – собрание трактатов в тысячу четыреста страниц. Лизунова уже получила 3,5 года колонии, но сейчас ее могут приговорить к пожизненному заключению.

"Отличница, гордость школы"

Ее задержали в Чите 31 октября 2022 года вместе с Александром Снежковым. Ей тогда было 16-лет. Ему – 19. Они играли в одной панк-группе. Он – вокалист, она – барабанщица. Оба причисляют себя к антифашистам. Вторжение России в Украину для обоих стало шоком.

После объявления "частичной мобилизации" краской из баллона они вывели на стене обшарпанного бесхозного гаражах где-то на задворках Читы слова "Смерть режиму". Вскоре к ним подошли двое мужчин и показали удостоверения. Как выяснилось позже, силовики с самого начала знали место и время их акции, а процесс нанесения граффити тайком снимали на видео.

– Саша потом вычислил, что скорее всего они взломали его переписки во ВКонтакте – так и узнали, где их караулить, – рассказывает друг Снежкова и Лизуновой Семен (имена всех собеседников изменены для их безопасности). – В вечер задержания их отпустили домой. А один из следаков даже сказал, что "понимает их чувства". И при этом не пытался раскрутить их на антивоенные высказывания. Показалось, что все обойдется. Все же Лиза несовершеннолетняя. К тому же что они сделали? Написали два слова?!

В итоге против троих задержанных подростков (кроме Лизуновой и Снежкова задержали также их друга Владислава Вишневского, который позднее получил условный срок) завели уголовное дело о "вандализме" (ст. 214 УК РФ). Но затем к ним добавили обвинения в "оправдании терроризма" и "призывах к сепаратизму".

– Позже "сепаратизм" из обвинения исчез. Вместо него следователи впаяли им шаблонную уже для всех антивоенных активистов статью об "экстремизме" (ст. 280 УК РФ). Снежкову и Лизуновой назначили подписку о невыезде, а в их домах провели обыски. 10 декабря всех троих внесли в список террористов и экстремистов, – вспоминает местный правозащитник, знакомый с делом, Роман Сысоев.

Родственники Любы признаются, что даже после обысков и изъятия некоторых вещей не сомневались – будет даже не условный срок, а штраф.

"Сотрудники ФСБ пришли утром, я еще спала, родители им открыли. Давления на меня не производили, угроз не было. Я спокойно пошла на кухню, налила себе кофе. Неприятно было, когда они стали читать мои личные записи и смеяться. Они забрали мой телефон, листовки с надписью "Свобода, равенство, братство", антифашистские значки, значки с названием телеграм-канала", – успела в 2022 году рассказать Люба Лизунова редакции Сибирь.Реалии о том, как проходил обыск в ее доме.

После обысков следователи включили в материалы дела публикации в каналах "Шугань-25" (95 подписчиков и последний пост за октябрь 2022 года) и "75zlo" (108 подписчиков и и последний пост от 10 октября 2022 года). Они были уверены, что эти каналы вел кто-то из задержанных. Особенно центр "Э" (отдел МВД по борьбе с экстремизмом) заинтересовал пост, в котором якобы "в положительном ключе были упомянуты поджоги военкоматов, диверсии на железной дороге и акции "Боевой организации анархо-коммунистов".

– На самом деле это один из редких постов о поджогах, в каналах этих большинство постов о помощи бездомным животным, об арестах за картинки и посты. Какие-то диверсии, если упоминались как новости, параллельно транслировалась мысль – важно, чтобы мирные люди не страдали при этом, – говорит один из родственников Лизуновой Иван. – Конечно, мы поверить не могли, что ее могли арестовать, а после и посадить. Совсем ребенок. И какой! Отличница, гордость школы и победительниц олимпиад, волонтер приютов для бездомных животных. Люба и художник – художественную школу закончила, рисует отлично в любой технике, и музыкант – укулеле, электрогитара, акустическая, барабаны. Выступала на всех школьных мероприятиях, при этом очень скромная, не выскочка, со всеми в хороших отношениях. Сострадательный ребенок, который никому зла не причинит. Последнее время увлекалась антиутопиями – при обыске достаточно было взглянуть на ее библиотеку: философия, история; модернизм и классические романы. Взгляды были скорее социалистические, принципы социального равенства, равных прав для всех людей. И главное – отсутствие какого-либо насилия. Как можно 16-летнего ребенка с такими взглядами вообще судить?! За что, за слова?

19-летний Александр Снежков в интервью Сибирь.Реалии в 2022-м говорил, что антифашистом стал за 4 года до ареста, после участия в акциях либеральных активистов.

"Мои родители тоже с опаской относились к моему участию в протестах, митингах, – рассказывал Александр. – С отцом мы не живем, но связь поддерживаем. Сначала он серьезно к моим взглядам не относился, думал, что это в силу возраста. Но потом, когда понял, что для меня это все серьезно, потребовал, чтобы я прекратил этим заниматься. Особенно после того, как стала приходить полиция".

Двумя годами ранее Александра задержали на пикете в поддержку "Сети" (организации анархистов и антифашистов, получившая широкую известность. когда на ее участников завели уголовное дело по статье о создании террористического сообщества; в феврале 2020 года 7 обвиняемых были приговорены к срокам от 6 до 18 лет колонии). Из-за того, что Снежков еще был несовершеннолетним, его тогда не арестовали, но полгода он состоял на учете в комиссии ПДН. Это задержание очень напугало его маму, имеющую инвалидность. В итоге рисковать Александр стал меньше, но от своих взглядов не отказался.

"Что такое антифашизм? Это, прежде всего, борьба с насилием. Изначально я был против усиления и безнаказанности таких органов власти, как полиция, и против различных праворадикальных партий. Потом пришел к ультралевым взглядам. Читал все – от социалистов, Маркса, Ленина, заканчивая анархистами". – говорит Александр.

Свое участие в акциях против действующей власти подростки объясняли просто – "репрессии и бедность".

"Мы живем во времена репрессий. Сейчас идет борьба с несогласными, уничтожение собственного народа на войне и в мирной жизни – повышение цен в магазинах из-за уничтожения экономики прочувствовали на себе многие. Пострадали многие мои друзья из других городов, каждый месяц узнаю о том, что кого-то из них задержали. В том числе знакомых музыкантов хватают за антивоенную позицию. Дальше будет только хуже", – говорил Александр.

"Из школы – в изолятор"

В 2022 году редакции Сибирь.Реалии удалось поговорить с Сашей и Любой, поскольку первое время после задержания и обысков они оставались на свободе, под подпиской о невыезде.

– В начале 2023 года по характеру допросов и следственных действий оба поняли, что штрафом уголовное преследование не закончится и решили уехать. 13 января они перестали выходить на связь, а 30 января их вновь задержали. Сашу в Омске, а Любу – в соседней Иркутской области. Родители Любы и мама Саши не подозревали даже. Люба сказала отцу, что едет попрощаться с подругой, которая переезжает в Питер. Через сутки отец Любы даже заявил в Северный отдел полиции с заявлением о пропаже, по телефону дочь не отвечала. Спустя два дня Следственный комитет сам позвонил отцу и рассказал о поимке. Семьи были испуганы их побегом, а задержанием – просто шокированы, – говорит Иван.

В Чите Любу поместили в изолятор временного содержания (ИВС) на трое суток, а после суд назначил девочке домашний арест. Александра сразу отправили в СИЗО.

– На очередном суде родители Любы упросили суд смягчить меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, чтобы дочь смогла хотя бы 10 класс закончить – из-за ареста ей пришлось пропустить целый учебный год. Люба повторно пошла в 10-й класс, но в марте ее заключили в изолятор. Из-за опоздания домой с юбилея матери на два часа! – вспоминает Иван.

Одно из требований запрета определенных действий – с 8 вечера до 6 утра находиться дома. В начале марта у матери Любы был юбилей, 45 лет, который семья решила отметить в ресторане в центре Читы.

– С полвосьмого начали такси вызывать, чтобы с младшей 6-летней сестрой отправить Любу домой. Такси так и не приехало, знакомые не смогли быстро приехать, а пешком – далеко и уже темно. Семья с опозданием пришла домой поздним вечером, а на следующий день инспектор зафиксировал на электронном браслете нарушения. Суд на фото у ресторана с указанием времени реагирует очень жестко – СИЗО, – говорит Иван. – Мама Любы плакала день и ночь. Она же не ожидала, что спустя месяц – в апреле – дочери присудят сразу колонию.

Военный суд проходил в закрытом режиме, решение принимала выездная коллегия из трех судей. С 11 апреля Люба находилась под стражей, в двухместной камере ее соседкой оказалась 16-летняя девушка, обвиняемая в убийстве.

В апреле 2024 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Любу к 3,5 годам лишения свободы по статьям о "призывах к экстремизму" (ст. 280 УК РФ) и "оправдании терроризма" (ст. 205.2 УК РФ). Александру присудили 6 лет колонии за те же статьи плюс "вандализм" (ст. 214 УК РФ).

Родные осужденных приговор перенесли очень тяжело. Попытка его обжаловать была безуспешной. Во время апелляции Люба оставалась в читинском СИЗО и успешно закончила 10-й, а после и 11-й класс. В письмах родным и друзьям жаловалась на скудную библиотеку и ограниченный круг занятий.

Круг занятий тут сильно ограничен […]. Много рисую и пишу, конспектирую любой учебный материал, который попадается под руку, читаю художественную литературу. Наконец-то закончила изучать собрание трактатов Аристотеля объемом в 1400 страниц, сейчас жду самоучитель по французскому.

"В камере нас трое. Девочки младше меня – 17 и 14 лет. Одна здесь за убийство, вторая за то, что якобы снимала на видео изнасилование. Отношения у нас мирные, доброжелательные, больше соседские, чем товарищеские. Помогаем друг-другу, чем можем, никакой иерархии".

"Каждый день ты видишь только серость, бетон и кусочек неба через двойную решетку. Ждать света бесполезно, надо светить самостоятельно".

"Выйти школьникам не дадут"

Через три года после задержания против Александра завели еще одно уголовное дело – вновь по статье об "оправдании терроризма". Как говорят его друзья, "состряпали", поскольку основанием для его возбуждения стал разговор с сокамерником, в котором тот попросил Снежкова процитировать основания его первого обвинения.

– Цитаты из первого обвинения сокамерник повторил следователям и те повторно обвинили Сашу по тем же основаниям. В октябре 2025 года назначили уже 5 лет: первые три года – в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима, – говорит Семен.

После возбуждения нового уголовного дела из колонии общего режима Снежкова снова отправили в читинский СИЗО. На приговор в 5 лет защита подала апелляцию и срок по второму делу удалось снизить до 4,5 лет, два с половиной из которых он все же должен будет провести в колонии строгого режима.

Но на этом преследование Любы и Саши не закончились. В конце января 2026 года, когда срок заключения Лизуновой перевалил за середину, Забайкальский краевой суд внезапно признал движение "Забайкальское левое объединение" (ЗЛО) террористической организацией. Следствие называет Любовь и Александра "неформальными лидерами" этого несуществующего движения. Сейчас по статье об организации террористического сообщества им грозит пожизненное лишение свободы.

Правозащитники, родные и друзья политзаключенных уверены: новое экстремистское движение силовики придумали специально, чтобы не выпускать ребят на свободу

– Это же какое совпадение, что сокамерник с каверзными вопросами появился в камере Саши именно в тот момент, когда его срок близился к середине и можно было подавать на УДО (условно-досрочное освобождение). А несуществующее "террористическое движение" когда они выявили? Опять же когда Любе оставалось меньше половины отсидеть и был шанс ее вызволить, – замечает их друг Семен. – И то это за движение такое "75ZLO", о котором никто не знает? Единственное упоминание – телеграм-канал, в котором уже 3,5 года ни одного нового поста.

Правозащитник Сысоев считает, что у упомянутого "движения" нет признаков для признания его таковым.

– Участниками движения могут быть только совершеннолетние граждане, достигшие 18 лет. В первом уголовном деле, к слову, об этом "движении" вообще нет упоминаний, зато в новом иске (который составлял, кстати, тот же следователь, что вел первое дело против Любы и Саши) датой создания "организации" указан 2019 год. Когда Любе было 14 лет, а Саше – 17, – отмечает правозащитник. – К сожалению, от таких следователей и не требуют сейчас нормальной вменяемой работы. Существует тренд, на который они активно работают – клепать против антивоенных активистов новые уголовные дела, чтобы они из заключения не выходили. Война пошла уже на пятый год, и относительно краткие сроки малолетних осужденных начинают истекать – им нужно засадить их по новой, не дать школьникам даже на неделю выйти. На школьника Арсения Турбина в этом месяце тоже новое дело завели. И на Никиту Уварова.

В июне 2024 года 15-летнего школьника Арсения Турбина из Орловской области приговорили к 5 годам за распространение листовок с критикой Путина. Основой его дела стал поддельный протокол от ФСБ. В феврале на него завели новое уголовное дело по статье об участии в массовых беспорядках (ст. 212 ч.2 УК РФ), утверждают его сторонники. По их словам, перед этим была попытка "раскрутить" против Турбина дело с АУЕ (Арестантский уклад един, девиз и название неформальной криминальной субкультуры) – в декабре адвокат Турбина зафиксировал попытку подкинуть в камеру к школьнику тетрадь с записями об АУЕ.

Именно такое обвинение в якобы участии в "экстремистском движении АУЕ" предъявили 18 февраля, за месяц до освобождения, Никите Уварову. В тюрьме по делу школьников-анархистов из Канска Уваров оказался в 14 лет, в июне 2020 года. Через 11 месяцев его ненадолго выпустили, но в феврале 2022 года трибунал признал Уварова виновным в обучении терроризму – школьнику присудили 5 лет колонии. Предъявленное в 2026 году обвинение в участии в деятельности экстремистской организации грозит сроком до 6 лет.