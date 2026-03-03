Латвийские водители уже в ближайшие дни могут увидеть рост цен на 10–12 центов за литр топлива.

Крупнейшая латвийская сеть заправок Circle K уже начала повышать цены. Еще в субботу, 28 февраля, 95-й бензин в Риге торговался по 1,46 евро за литр, то сегодня, 3 марта, стоимость литра взлетела до 1,59 евро (см. фото).

Итого за три дня литр 95-го бензина подорожал на 13 центов. Или почти на 10 процентов. Еще больше подскочил в цене дизель – сегодня он сравнялся с бензином, то есть стоит 1,59 евро за литр.

Интересно, что вчера представитель Circle K Latvia Гатис Титов отказался комментировать возможное повышение цен. «Прогнозирование конкретных цен на топливо было бы спекуляцией», – сообщили в Circle K Latvia и побежали менять ценники на более высокие.

Что дальше?

Латвийские водители уже в ближайшие дни могут увидеть на стелах АЗС плюс 10–12 центов за литр, считает представитель одной и крупнейших сетей заправочных станций в Латвии.

Дальнейшая динамика цен зависит от развития ситуации в Иране. Если стороны конфликта начнут переговоры и договорятся о прекращении огня, то это один сценарий, более позитивный и для граждан стран региона и для потребителей энергоресурсов во всем мире.

Но если ракеты одновременно потопят десяток танкеров и серьезно повредят несколько нефтяных терминалов или месторождений, это будет совершенно другой сценарий, и, к сожалению, в этом случае повышение на 10 центов будет казаться лишь незначительным эпизодом по сравнению с гораздо более значительным скачком цен.

Базовый вариант – при отсутствии резкой эскалации, рост цен в Латвии в краткосрочной перспективе вряд ли превысит 10–12 центов за литр по сравнению с концом февраля.

А тем временем цена нефти Brent впервые с июня 2024 года превысила $84 за баррель.