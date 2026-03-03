62-й Международный сельскохозяйственный салон стал одним из самых необычных за последние годы. Привычный сельский колорит «самой большой фермы Франции» был нарушен отсутствием части животных и напряженной политической атмосферой вокруг отрасли. В целом выставка показала: аграрная тема остается ключевым элементом политической борьбы во Франции накануне выборов 2027 года.

Салон-2026 проходил на фоне затяжной аграрной кризисной волны, начавшейся в 2024 году с массовых протестов и блокад дорог. В преддверии президентских выборов 2027 года сельские территории рассматриваются как зона повышенного политического риска.

Фермеры — небольшая, но очень заметная часть французского общества. Они составляют 2-3% работающего населения страны, и их доля неуклонно сокращается с 1970-х годов (если учитывать всех работающих в агропромышленном секторе, эта доля составляет до 7%). Однако французы привязаны и к своему питанию, и к его производителям, семейное сельское хозяйство является частью национальной идентичности, и фермерские проблемы обычно воспринимаются с пониманием и сочувствием.

Президентский визит проходил под усиленной охраной, без эксцессов, но все же в атмосфере отчуждения и без привычного завтрака с лидерами профсоюзов аграриев, что подчеркнуло сложные отношения власти и аграрного мира. Несколько сельскохозйственных организаций, включая Coordination rurale и Confédération paysanne, бойкотировали встречу, демонстрируя недоверие к политике правительства. Президента встретили холодно, а сам визит был максимально контролируемым, чтобы избежать инцидентов.

Тем не менее, глава Республики провел переговоры с профсоюзами FNSEA и Jeunes Agriculteurs, обсуждая будущую реформу Общей сельскохозяйственной политики ЕС (РАС) и падение конкурентоспособности французского агропрома.

Структурный кризис

В этом году парижский Сельскохозяйственный салон оказался не просто отраслевой витриной, а площадкой институционального кризиса. Будущее этой выставки отражает тревоги всего французского сельского хозяйства и зависит от ответа на вопрос: сохраняет ли Франция способность поддерживать свою аграрную модель в условиях глобальной конкуренции, климатического давления и европейского регулирования.

Когда речь заходит о французском аграрном кризисе, обычно имеется в виду падение доходов. Действительно, много примеров, когда фермерский доход после целого месяца сельскохозйственных работ оказывается ниже месячной заработной платы. Однако свести весь кризис к этой проблеме нельзя. Одной из серьезных проблем является давление закупочных цен. Рост себестоимости (энергия, удобрения, корма, кредитные ставки) опережает рост отпускных цен, а маржа концентрируется на этапах переработки и дистрибуции.

Кроме того, Франция утратила часть экспортных позиций в агропродовольственном секторе. Соглашение ЕС–МЕРКОСУР о создании зоны свободной торговли со странами Южной Америки воспринимается фермерами как угроза дополнительного давления на внутренний рынок. Французский агропродовольственный баланс за три года сократился на 10 млрд евро.

Экологические нормы, требования по биоразнообразию, сокращению пестицидов и углеродному следу воспринимаются производителями как дополнительная и «несправедливая» нагрузка, ведь часть продукции, поступающей из других стран, не стеснена теми же нормами. Французская модель оказалась между амбициями «зеленого перехода» и глобальной конкуренцией с менее зарегулированными рынками.

Структурной угрозой является и сокращение числа хозяйств и старение фермеров. За десять лет число хозяйств во Франции сократилось с 490 до 390 тысяч, а средний размер ферм растет, что усиливает ощущение исчезновения «семейного сельского хозяйства». Проблема передачи ферм и низкая привлекательность профессии для молодежи усиливают концентрацию производства и социальную фрагментацию сельских территорий.

Сельскохозяйственная выставка без коров и кур

Наконец, еще одним ударом стали эпидемии среди крупного рогатого скота и птицы и, соответственно, отсутствие этих животных на салоне, послужившее символом хрупкости сектора. Для животноводства санитарный риск означает не только временные ограничения, но и долгосрочную инвестиционную неуверенность.

В истории выставки животные всегда были не только самыми привлекательными экспонатами, но и культурным маркером аграрной Франции, ее гордостью. Когда тысячекилограммовых быков или красавиц коров выводили на ринг, посетители встречали их восхищенными аплодисментами. И, конечно, именно животные привлекали на салон семьи с детьми.

Каждый год корова, представительница одной из пород, становилась «королевой» выставки. В этом году отсутствие животных стало не просто санитарной мерой, но и наглядным проявлением кризиса французского животноводства, столкнувшегося с эпидемиями, ростом затрат и падением рентабельности. По предварительным оценкам, посещаемость салона сократилась на 25%.

Еврокомиссия, продовольственная программа и МЕРКОСУР

Едва ли не больше президента производители ожидали визит на выставку еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, который состоялся в среду.

Европейская сельскохозяйственная политика — главная статья расходов ЕС. В настоящее время она составляет примерно 30% от общей суммы расходуемых средств, но в некоторые периоды превышала 50%. От Европы французские аграрии ожидают перераспределения субсидий в пользу активных производителей, усиления механизмов защиты внутреннего рынка, упрощения экологических процедур, введения инструментов стабилизации доходов в условиях рыночной волатильности.

Однако дилемма для ЕС остается прежней: совместить климатическую повестку, бюджетные ограничения и необходимость поддержания конкурентоспособности.

Встречи Войцеховского с представителями профсоюзов и кооперативов были сосредоточены на параметрах будущей реформы РАС и инструментах стабилизации доходов. Войцеховский подтвердил готовность Еврокомиссии сохранить значительный бюджет сельскохозяйственной политики после 2027 года и пообещал усилить поддержку «активных фермеров», а также упростить административные процедуры, связанные с экологическими требованиями.