Сланцевая электростанция Аувере, входящая в структуру Enefit Power, вновь остановлена из-за технической неисправности. Это произошло спустя три недели после завершения предыдущего ремонта.

Как сообщила порталу пресс-секретарь компании Елена Дербнева, речь идет о краткосрочном обслуживании, в рамках которого устраняются сбои в работе паровых регуляторов.

В компании отметили, что текущая рыночная конъюнктура позволяет провести работы без значительного влияния на рынок. «Сейчас, когда цены на электроэнергию ниже, это хорошее время для проведения краткосрочного технического обслуживания», – пояснила Дербнева.

Предыдущий ремонт станции продолжался около месяца и завершился 4 февраля. По оценке предприятия, вынужденная остановка обошлась потребителям примерно в 4,5 млн евро.

Сланцевая энергетика — основа электроэнергетики Эстониибазирующаяся на сжигании горючего сланца (кукерсита) на северо-востоке страны. Основные мощности — Нарвские электростанции (Эстонская и Балтийская ГРЭС)обеспечивающие значительную часть потребностей. Несмотря на планы по отказу от ископаемого топливасланцевые блоки остаются важным источником управляемой энергии.

Ключевые аспекты сланцевой энергетики Эстонии

Основные объекты: Нарвские электростанции (Eesti Energia)включающие Эстонскую (мощностью 1610 МВт) и Балтийскую ГРЭС (839 МВт)являются крупнейшими сланцевыми электростанциями в мире.

Производство: Ежегодно на нужды энергетики добывается около 9–13 млн тонн сланца.

Современное состояние: В связи с экологическими требованиями ЕС и развитием возобновляемых источниковроль сланцевой энергетики снижается. Однако правительство Эстонии планирует использовать сланцевые мощности до тех порпока не будут введены в эксплуатацию новыеболее экологичные источники энергии.

Добыча: Основные места добычи — шахты и карьеры (в т.ч. «Эстония»«Нарва») на северо-востоке страны.

Экология: Сланцевая промышленность является крупнейшим источником выбросов, из-за чего страна активно инвестирует в модернизацию и переход на альтернативные источники.

Эстония — практически единственная страна в миреиспользующая сланцевую нефть как основной источник энергии.