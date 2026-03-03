Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В России начали рекордно избавляться от золота 1 1343

Бизнес
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В России начали рекордно избавляться от золота
ФОТО: Freepik

Банк России стал лидером по объемам продажи золота. У российской экономики похоже дела плохи.

В январе Банк России (ЦБ) стал лидером по объемам продажи золота. Об этом сообщили эксперты Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

В начале 2026 года российский регулятор стал избавляться от драгоценного металла рекордными темпами — в то время как ряд Центробанков приобрели в общей сложности пять тонн золота (что меньше показателя прошлого года в 27 тонн), ЦБ РФ продал девять тонн.

На втором месте по объемам проданного золота расположилась Болгария, продавшая 1,9 тонны золота. Третье место заняли Казахстан и Киргизия, продавшие по 1,1 тонны.

Среди лидеров по покупкам золота отметились Турция (10,2 тонны), а также Узбекистан (8,7 тонны), Малайзия (3,4 тонны), Чехия (1,7 тонны) и Индонезия — 1,5 тонны.

×
Читайте нас также:
#мировая экономика #финансы #золото #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео