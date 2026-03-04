«Прямо сейчас»: Путин угрожает Европе перекрыть газ 10 5130

Бизнес
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Прямо сейчас»: Путин угрожает Европе перекрыть газ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России проработать возможность «прямо сейчас» прекратить поставки газа на европейский рынок.

«Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на рынки, которые открываются, и там закрепиться? Тут тоже нет никакой политической подоплеки. Если нам все равно через месяц закроют или через два. Не лучше ли самим сейчас прекратить? Но это не решение, это мысли вслух. Я поручу правительству, чтобы оно с нашими компаниями проработало этот вопрос», – сказал президент России.

Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет импорта российского СПГ (сжиженный природный газ) с начала 2027-го и трубопроводного газа из России с 30 сентября того же года.

Ряд стран ЕС, включая Латвию, уже несколько лет не покупает трубопроводный российский газ.

С началом войны в Иране в Европе стали заявлять о возможности пересмотра этого решения в связи с возникшим газовым кризисом. Как уже сообщалось, мировой поставщик сжиженного газа №1 Катар заявил о прекращении добычи газа без объявления срока ее возобновления.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
