Певец Стас Пьеха был женат один раз, однако его брак распался спустя два года после рождения сына. Сейчас артист признается, что хотел бы найти новую любовь, но с возрастом это делать все сложнее.

Музыкант отметил, что отношения оказывают влияние на общее состояние здоровья человека. Одни эмоции приносят позитив, другие способны вызвать тоску. Стас опасается сталкиваться с негативными ситуациями.

— Влюбленность с годами как-то меняется. Уже так просто влюбиться не получается, потому что есть опыт большого количества влюбленностей, дофаминовый гормональный момент истощается. Плюс ты прекрасно понимаешь, что сейчас пройдет влюбленность, а дальше начнется рутина. Надо ли нам это? Еще десять раз подумаешь, — признался Пьеха в программе «100 вопросов к взрослому». Артист ранее признался, что пока не думает о женщинах, поскольку в первую очередь посвящен воспитанию своего ребенка. Сам он не получил достаточной отцовской любви и заботы в детстве, поэтому сейчас Пьеха старается быть ответственным родителем.

Мать Стаса Пьехи Илона Броневицкая поделилась откровением о состоянии здоровья своего сына. По ее словам, несмотря на то что исполнитель прекратил употреблять наркотики, он остается наркоманом в длительной ремиссии.

-Когда мне было 12 лет, я начал курить травку вместе с друзьями из моего двора, - откровенно рассказывал Стас, - Время шло, и наркотики становились всё тяжелее, я дошёл до героина. Это был ужасный период: я выносил вещи из дома, попадал в полицию. Мама с бабушкой о происходящем сначала не подозревали. Чтобы скрыть следы от уколов, я постоянно носил кофты с длинными рукавами. Когда мне было 15-16 лет, я почти перестал есть, весил всего около 49 килограммов.

Как-то раз я уснул с сигаретой и поджёг квартиру. Моя кофта сгорела — тогда мама и бабушка обо всём узнали. Семью это сильно объединило: мы уехали в другой город, жили на окраине — впервые в моём сознательном возрасте вместе с мамой, 24/7. Она и её муж делали всё возможное, чтобы меня вытащить.

Всё детство я был предоставлен сам себе, иногда неделями не появлялся дома. Родители жили в разных городах, мама постоянно была на гастролях. Раньше я винил её в том, что случилось со мной, ведь я никогда не чувствовал себя нужным, значимым. Любовь и поддержка родителей — это то, что позволяет не сходить с пути. Тем, кто получает эту заботу сполна, не нужны наркотики. А у меня внутри была пустота, я пытался её заполнить и нашёл поддержку на улице, в дворовой компании, где и попробовал наркотики.

Мой путь к избавлению от наркотической зависимости начался с изоляции и духовных практик. Конечно, потребовалась помощь наркологов и психиатров. Во время реабилитации, которая длилась многие годы, у меня не раз возникало чувство, что у меня отнимают что-то важное и не дают ничего взамен. Я потерял смысл жизни, я себя ненавидел. Я проходил лечение в разных клиниках и пробовал разные способы избавиться от наркотической зависимости. И всё равно случались срывы. Были периоды отчаяния, когда хотелось сдаться. Но каждый раз, когда мне удавалось прожить день в чистоте и трезвости, я выходил на новый уровень свободы.

Главное для зависимого человека в состоянии ремиссии — найти то, что наполнило бы его жизнь так же, как до этого наполняли наркотики. Я постоянно кидался из одного вида деятельности в другой: я был и лётчиком, и парикмахером, и психологией занимался, и пел в ресторанах. Большая сцена стала спасением для меня. У меня появилось новое важное и значимое дело.

Зависимость от наркотиков — это тяжёлая болезнь. Причём болезнь, поражающая человека на всех уровнях: как на физическом, так и на социальном, психологическом, духовном.

Опыт употребления наркотиков очень сильно повлиял на то, как я воспринимаю жизнь и мир. Из-за зависимости у меня начался дефицит радости, по умолчанию я до сих пор чаще всего нахожусь в ожидании худшего, в состоянии тревоги. Уровень дофамина, серотонина, аминомасляной кислоты и эндогенных опиатов, которые отвечают за ощущение счастья, у меня значительно ниже, чем у большинства людей.

И когда мне удаётся с помощью духовной работы над собой выбрать не страдание и жертвенность, а просто жизнь, у меня появляется много оптимизма, радости. Конечно, на это не всегда есть ресурс. Но когда мне это удаётся, получается прекрасный день. Для этого мне приходится много работать над собой. Моя главная мечта в жизни — обрести простое человеческое спокойствие.