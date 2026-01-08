Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Больше всего номинаций на «Большого Кристапа» получил фильм «Лотос» 0 100

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Больше всего номинаций на «Большого Кристапа» получил фильм «Лотос»
ФОТО: LETA

36 фильмов из 85 поданных получили номинации на национальную кинопремию "Большой Кристап 2025", и больше всего — 16 номинаций — получила полнометражная игровая лента "Лотос" режиссёра Сигне Бирковой, сообщила агентству LETA представитель премии Инга Залите.

Премию "Большой Кристап" за вклад в искусство кино получит латвийский каскадёр, постановщик каскадёрских трюков, педагог и основатель профессионального каскадёрского движения в Латвии и Балтии Улдис Янис Вейспалс.

Фильм режиссёра Дзинтарса Дрейберса "В сетке. Рождение легенды TTT" получил 13 номинаций, в том числе как лучший фильм и лучшая полнометражная игровая лента. Также на звание лучшего фильма и лучшей полнометражной игровой ленты претендует работа режиссёра Арманда Зачса "Вечно молодые", получившая в общей сложности десять номинаций.

Фильм режиссёра Алисы Зарини "Отпечатки" получил десять номинаций, а анимационный фильм братьев Абеле "Пёс Божий" номинирован в восьми категориях. Столько же номинаций у полнометражной ленты "Тёмно-синее евангелие" режиссёра Оскара Рупенхейтса. Работа режиссёра Кристы Буране "Все птицы красиво поют" номинирована на премию "Большой Кристап" в семи категориях.

Документальный фильм "Произведения искусства рождаются в муках" режиссёра Элизабете Грицмане получил пять номинаций, а документальная лента "Пугала" режиссёра Лайлы Пакалнини и короткометражный фильм "Чистота" режиссёра Андрея Бривулиса — по четыре номинации каждый.

Анимационный фильм режиссёра Анеты Гринберги "В саду забвения" номинирован в трёх категориях. Столько же номинаций получили также второй сезон копродукционного проекта "Детектив фон Фокс", документальный фильм "Франкенштейн 2.0" режиссёра Дависа Симаниса и документальный фильм "Завещание" режиссёра Яниса Абеле.

На премию "Большой Кристап" в двух категориях претендуют документальный фильм "Достичь глубины" режиссёра Карлиса Барделиса, короткометражный фильм "Дворец культуры" режиссёра Рудольфа Гединьша, копродукционный фильм "Львица", короткометражный фильм "Судный день пыли" режиссёра Алвины Янсене и работа режиссёра Айвара Шайцанса "Жижа".

Национальная кинопремия "Большой Кристап" будет вручена 1 марта в Рижском Доме Конгрессов. Во время церемонии награждения отметят достижения латвийского киноискусства в 25 категориях, а также вручат премию за вклад в искусство кино, приз зрительских симпатий и другие специальные награды.

Читайте нас также:
#кинопремия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Нет, нельзя!» – хозяйка печально известного хостела на улице Прушу отказалась впустить журналистов
Изображение к статье: В Риге образовалась крупная пробка в районе Тейка
Изображение к статье: Участок Таллинского шоссе от Туи до Айнажи покрыт льдом
Изображение к статье: Сильнейший буран в пятницу ожидается в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео