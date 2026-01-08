36 фильмов из 85 поданных получили номинации на национальную кинопремию "Большой Кристап 2025", и больше всего — 16 номинаций — получила полнометражная игровая лента "Лотос" режиссёра Сигне Бирковой, сообщила агентству LETA представитель премии Инга Залите.

Премию "Большой Кристап" за вклад в искусство кино получит латвийский каскадёр, постановщик каскадёрских трюков, педагог и основатель профессионального каскадёрского движения в Латвии и Балтии Улдис Янис Вейспалс.

Фильм режиссёра Дзинтарса Дрейберса "В сетке. Рождение легенды TTT" получил 13 номинаций, в том числе как лучший фильм и лучшая полнометражная игровая лента. Также на звание лучшего фильма и лучшей полнометражной игровой ленты претендует работа режиссёра Арманда Зачса "Вечно молодые", получившая в общей сложности десять номинаций.

Фильм режиссёра Алисы Зарини "Отпечатки" получил десять номинаций, а анимационный фильм братьев Абеле "Пёс Божий" номинирован в восьми категориях. Столько же номинаций у полнометражной ленты "Тёмно-синее евангелие" режиссёра Оскара Рупенхейтса. Работа режиссёра Кристы Буране "Все птицы красиво поют" номинирована на премию "Большой Кристап" в семи категориях.

Документальный фильм "Произведения искусства рождаются в муках" режиссёра Элизабете Грицмане получил пять номинаций, а документальная лента "Пугала" режиссёра Лайлы Пакалнини и короткометражный фильм "Чистота" режиссёра Андрея Бривулиса — по четыре номинации каждый.

Анимационный фильм режиссёра Анеты Гринберги "В саду забвения" номинирован в трёх категориях. Столько же номинаций получили также второй сезон копродукционного проекта "Детектив фон Фокс", документальный фильм "Франкенштейн 2.0" режиссёра Дависа Симаниса и документальный фильм "Завещание" режиссёра Яниса Абеле.

На премию "Большой Кристап" в двух категориях претендуют документальный фильм "Достичь глубины" режиссёра Карлиса Барделиса, короткометражный фильм "Дворец культуры" режиссёра Рудольфа Гединьша, копродукционный фильм "Львица", короткометражный фильм "Судный день пыли" режиссёра Алвины Янсене и работа режиссёра Айвара Шайцанса "Жижа".

Национальная кинопремия "Большой Кристап" будет вручена 1 марта в Рижском Доме Конгрессов. Во время церемонии награждения отметят достижения латвийского киноискусства в 25 категориях, а также вручат премию за вклад в искусство кино, приз зрительских симпатий и другие специальные награды.