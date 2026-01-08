Договор СНВ-3 (New START) между США и Россией, ограничивающий стратегические ядерные вооружения, истекает 5 февраля 2026 года, и его будущее неопределенно: Москва предложила продлить текущие лимиты на год, но содержательного ответа от Вашингтона нет, а США настаивают на переговорах о новом, более широком соглашении с участием Китая, на фоне приостановки Россией участия и общей напряженности, что грозит началом новой гонки вооружений.

Договором предусматривалось, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков; 1 550 единиц для ядерных боезарядов на них; 800 единиц для развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок, а также самолетов. Таким образом, у каждой из сторон есть возможность хранить в неразвёрнутом состоянии ещё 100 носителей. Под «неразвёрнутыми» имеются в виду носители и ПУ, не находящиеся в боевой готовности, а используемые для обучения или испытания и не имеющие боеголовок.

Для расчёта в суммарное предельное количество боезарядов каждый развёрнутый и неразвёрнутый тяжёлый бомбардировщик правилами учёта засчитывается как одна единица, тогда как, например, самолёт Ту-160 способен нести на борту до 12 ядерных крылатых ракет Х-55 дальностью 2500 км.

Каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений в суммарных пределах, установленных Договором. Запрещено развёртывание стратегических наступательных вооружений за пределами национальной территории каждой из сторон

Истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях /СНВ-3/ 5 февраля 2026 года означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, но Россия готова соблюдать условия этого договора еще год, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности РФ.

"Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору по СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", -- указал В. Путин.

Это решение президент РФ объяснил не только стремлением не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, но и желанием обеспечить "приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности".

В. Путин отметил, что данная мера будет жизнеспособной, только если США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания.

Договор СНВ-3 был подписан США и Россией в 2010 году сроком на 10 лет с возможностью продления еще на пять.

Договор вступил в силу в 2011 году. Согласно договору, стороны обязались сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений. В 2021 году В. Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.