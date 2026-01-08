Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Осталось меньше месяца жизни договора России и США по стратегическим вооружениям: что дальше 0 6234

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ракеты США - Peacekeeper, Minuteman I, Minuteman III.

Ракеты США - Peacekeeper, Minuteman I, Minuteman III.

Москва готова сохранить ограничения еще на год.

Договор СНВ-3 (New START) между США и Россией, ограничивающий стратегические ядерные вооружения, истекает 5 февраля 2026 года, и его будущее неопределенно: Москва предложила продлить текущие лимиты на год, но содержательного ответа от Вашингтона нет, а США настаивают на переговорах о новом, более широком соглашении с участием Китая, на фоне приостановки Россией участия и общей напряженности, что грозит началом новой гонки вооружений.

Договором предусматривалось, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков; 1 550 единиц для ядерных боезарядов на них; 800 единиц для развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок, а также самолетов. Таким образом, у каждой из сторон есть возможность хранить в неразвёрнутом состоянии ещё 100 носителей. Под «неразвёрнутыми» имеются в виду носители и ПУ, не находящиеся в боевой готовности, а используемые для обучения или испытания и не имеющие боеголовок.

Для расчёта в суммарное предельное количество боезарядов каждый развёрнутый и неразвёрнутый тяжёлый бомбардировщик правилами учёта засчитывается как одна единица, тогда как, например, самолёт Ту-160 способен нести на борту до 12 ядерных крылатых ракет Х-55 дальностью 2500 км.

Каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений в суммарных пределах, установленных Договором. Запрещено развёртывание стратегических наступательных вооружений за пределами национальной территории каждой из сторон

Истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях /СНВ-3/ 5 февраля 2026 года означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал, но Россия готова соблюдать условия этого договора еще год, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности РФ.

"Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору по СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", -- указал В. Путин.

Это решение президент РФ объяснил не только стремлением не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, но и желанием обеспечить "приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности".

В. Путин отметил, что данная мера будет жизнеспособной, только если США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания.

Договор СНВ-3 был подписан США и Россией в 2010 году сроком на 10 лет с возможностью продления еще на пять.

Obama_and_Medvedev_sign_Prague_Treaty_2010.jpeg

Договор вступил в силу в 2011 году. Согласно договору, стороны обязались сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений. В 2021 году В. Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Читайте нас также:
#США #ядерное оружие #безопасность #геополитика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Последствия удара 5 января.
Изображение к статье: Мерц о том, что он думает о решимости Франции и Англии отправить войска на Украину
Изображение к статье: В Германии резко возросло число банкротств крупных компаний
Изображение к статье: Задержание танкера: как изменятся отношения России и США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео