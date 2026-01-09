Baltijas balss logotype
«Rīgas satiksme» объясняет задержки общественного транспорта в пятницу утром повреждением контактной сети 0 867

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Rīgas satiksme» объясняет задержки общественного транспорта в пятницу утром повреждением контактной сети

Задержки движения общественного транспорта в пятницу утром в Риге были связаны с повреждением контактной сети, сообщили агентству LETA в муниципальном предприятии SIA «Rīgas satiksme».

Утром в районе улицы Густава Земгала было остановлено движение автобусов и троллейбусов в сторону центра, также возникли проблемы и с движением трамваев.

Как пояснила представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане, было зафиксировано повреждение контактной сети на трамвайной линии. Во время ремонтных работ движение было затруднено и на проезжей части.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в районе Тейка в Риге образовалась крупная пробка, затруднившая движение по Бривибас гатве, Густава Земгала гатве и другим улицам поблизости.

#Рига #транспорт #трамваи #пробки #улицы #автобусы #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
