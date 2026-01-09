Президент Колумбии Густаво Петро и президент США Дональд Трамп договорились о «совместных действиях» против партизан у границы с Венесуэлой, заявил в четверг министр внутренних дел Колумбии Армандо Бенедетти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Между двумя президентами в среду состоялся первый телефонный разговор, что позволило снизить напряжённость после того, как Трамп несколько дней назад пригрозил провести военную операцию против Колумбии, обвинив её в контрабанде кокаина в США.

Трамп и Петро «обязались предпринять совместные действия» против последней значительной левой партизанской группировки Колумбии – «Армии национального освобождения» (ELN), сообщил Бенедетти в интервью радиостанции Blu Radio.

Колумбия обвиняет ELN в нападениях и похищениях колумбийских солдат с последующим отступлением на базы в Венесуэле.

По словам Бенедетти, Петро попросил Трампа «помочь нанести мощный удар по ELN на границе» с Венесуэлой. Он отметил, что необходимо атаковать партизан как на территории Колумбии, так и в их тылу.

Между Колумбией и Венесуэлой проходит 2200 километровая пористая граница, на которой различные вооружённые группировки борются за контроль над доходами от наркоторговли, незаконной добычи полезных ископаемых и контрабанды.

Петро также принял приглашение Трампа на встречу в Белом доме.