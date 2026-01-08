Согласно исследованию консалтинговой компании Falkensteg, число крупных компаний (определяемых как компании с оборотом более 10 миллионов евро), обанкротившихся в прошлом году, выросло примерно на четверть и составило 471.

По сравнению с 2021 годом количество крупных банкротств увеличилось почти втрое.

"Немецкая экономика не просто испытывает головную боль, она подхватила лихорадку", - заявил газете Welt автор исследования Йонас Экхардт. Он добавил: "Для многих средних компаний это уже не просто временный экономический спад, а вопрос выживания. Циклический спад превращается в структурный коллапс".

В исследовании рост числа банкротств объясняется сочетанием факторов, таких как структурный кризис в автомобильной и машиностроительной отраслях, снижение потребления и геополитическая неопределенность.

Положительные результаты объявленных Германией программ государственных инвестиций, финансируемых за счет рекордного объема выпуска долговых обязательств, пока практически незаметны.

В 2025 году на производителей металлоизделий пришлось большинство зарегистрированных банкротств - 65 случаев, что более чем на треть больше, чем в 2024 году. Значительно пострадали также поставщики автомобильной промышленности - 59 случаев банкротства.

Наибольший рост наблюдался в секторе электротехники, где число банкротств подскочило почти на 77 процентов и достигло 53 случаев.