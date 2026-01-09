Новая коалиция планирует в 15 раз увеличить расходы на социальное жилье по сравнению с 2024 годом.

Берлинский парламент утвердил финансовый план на 2026–2027 годы. Это самый масштабный бюджет за всю историю города. Согласно расчетам, столица Германии потратит 45,7 миллиарда евро в 2026 году и 46,5 миллиарда в 2027‑м. Чтобы покрыть эти расходы, долги Берлина вырастут еще на 8 миллиардов евро.

Таким образом, общий объем заимствований, достигнувший 68 миллиардов евро, и может превысить 84 миллиарда уже к 2029 году. Несмотря на опасения экспертов, правящий бургомистр Кай Вегнер (CDU) назвал документ «дорожной картой в будущее».

Председатель Счетной палаты Карин Клингенберг отметила, что Берлин оказался в сложной ситуации. По ее словам, время для «сокращений красной ручкой» еще не настало, потому что страна сталкивается с внутренними и внешними рисками. Тем не менее она призвала власти действовать ответственно и не допускать, чтобы долги росли бесконтрольно.

Лидер парламентской группы CDU Дирк Штеттнер подчеркнул, что город делает шаги вперед в организации работы и социальной сфере. Например, записаться в гражданское бюро теперь можно в тот же день, что раньше казалось невозможным.

Кроме того, коалиция CDU/SPD планирует в 15 раз увеличить расходы на социальное жилье по сравнению с 2024 годом. Это должно облегчить ситуацию на рынке аренды, где семьи часто отдают почти половину дохода за жилье.

После повышения штрафов за нарушение экологических норм каждый район получит по 3 новых инспектора, которых в народе уже называют «мусорными шерифами».

Лидер Зеленых Вернер Граф резко раскритиковал Вегнера. По его мнению, власти «ведут Берлин в хаос», а дефицит бюджета — результат неэффективного управления. Он предложил повысить доходы города за счет дополнительных сборов:

-увеличить число радаров и активнее взыскивать штрафы;

-поднять налог на покупку недвижимости;

-ввести налог на упаковку;

-повысить стоимость парковочных разрешений для жителей.

Глава фракции SPD Раед Салех поддержал идею повышения сборов. Он выступил за подорожание годового разрешения на парковку до 160 евро и предложил увеличить налог на недвижимость.

«Пора проявить прагматизм, а не идеологию», — заявил он, обращаясь к партнерам по коалиции из CDU.

Кроме того, Салех потребовал усилить контроль за арендным рынком, чтобы снизить нагрузку на семьи.

Представительница Левых, Анне Хельм, предложила временно заморозить рост арендных ставок в государственных жилищных компаниях. По ее расчетам, такая мера обошлась бы городу в 10 миллионов евро в год, но помогла бы многим арендаторам.

Лидер AfD Кристин Бринкер, наоборот заявила, что именно госструктуры создают долговую яму. По ее данным, только предприятия, принадлежащие городу — транспортная компания BVG и жилищные корпорации — уже накопили более 30 миллиардов евро долгов.

Она также осудила идею установки заборов вокруг Герлицер Парка, известного как проблемная зона.

«Берлин уже достаточно долго жил за стеной», — подчеркнула Бринкер.

Для жителей города этот бюджет означает несколько ключевых изменений.

-Ожидается рост стоимости парковки и некоторых налогов.

-Власти планируют активнее строить социальное жилье.

-Ужесточится контроль за чистотой улиц и соблюдением экологических норм.

С одной стороны, это шаг к улучшению городской инфраструктуры, с другой — увеличение долгов вызывает тревогу у экспертов.

Берлин стоит перед сложным выбором: инвестировать в развитие или экономить, чтобы не утонуть в долгах. Власти делают ставку на инвестиции, а оппозиция предупреждает о финансовой пропасти. Как бы ни сложилась политическая борьба, одно ясно уже сейчас — горожанам придется платить больше, чтобы город мог развиваться.