В Кувейте состоялся матч за Суперкубок Франции, в котором встретились «Пари Сен-Жермен» и «Марсель».

«ПСЖ» в 14-й раз в истории выиграл трофей. На этот раз — в серии пенальти.

В основное время в счете вел «Марсель», однако «ПСЖ» перевел спор в серию пенальти на пятой добавленной минуте.

«ПСЖ» получил путевку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» же попал в пару к парижанам как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.

ПСЖ — Марсель — 2:2 (4:1 по пенальти)

Голы: 1:0 — Дембеле (13). 1:1 — Гринвуд (76). 1:2 — Пачо (87, автогол). 2:2 — Рамуш (90+5).