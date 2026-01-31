Силиня начала свои зарубежные визиты уже в пятницу, 30 января, и до сегодняшнего дня находится с рабочим визитом в Хорватии. В это время обязанности премьер-министра исполняет министр внутренних дел Рихард Козловскис.

С воскресенья, 1 февраля, по четверг, 5 февраля, у премьер-министра запланирован визит в Объединённые Арабские Эмираты, а с пятницы, 6 февраля, по воскресенье, 8 февраля — в Италию.

Козловскис будет исполнять обязанности премьер-министра и в воскресенье, 1 февраля, а также со среды следующей недели до воскресенья. В свою очередь, в понедельник, 2 февраля, и во вторник, 3 февраля, обязанности премьер-министра будет исполнять министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.