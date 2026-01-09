Baltijas balss logotype
Армия РФ ночью атаковала Киев и Львов: есть погибшие 0 2050

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Последствия удара 5 января.

Последствия удара 5 января.

ФОТО: пресс-фото

В Киеве в результате ударов БПЛА повреждения получили жилые многоэтажные дома. Погибли по меньшей мере 4 человека. Во Львовской области ВС РФ, предположительно, применили "Орешник" для удара по газовому месторождению, пишет DW.

Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу, 9 января, массированно атаковали беспилотниками Киев. На данный момент известно о четырех погибших и 19 пострадавших. Среди погибших - медработник, который прибыл на вызов в Дарницкий район, где БПЛА попал в жилой многоэтажный дом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Один из ударов нанесен по жилой многоэтажке и в Днепровском районе украинской столицы. Зафиксировано возгорание на территории торгового центра в Деснянском районе. В Печерском районе повреждения получило 24-этажное нежилое здание.

По словам Кличко, из-за повреждений объектов критической инфраструктуры, в городе зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением.

Удар ВС РФ по Львовской области

Во Львовской области в результате российского удара пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий. Целью российской армии, по данным украинских СМИ, могло стать Стрыйское газовое месторождение, а также подземное газохранилище.

За несколько часов до атаки на Львоскую область мониторинговые каналы сообщали о "нетипичной активности" в районе российского полигона "Капустин Яр" , откуда в ноябре 2024 года был произведен пуск баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" по Днепру.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что выпущенная по Львову ракета двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час. Официального подтверждения применения "Орешника" пока нет. Тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов, заявили в ВСУ.

DW

#Украина #беспилотники #Россия
