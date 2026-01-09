Режиссёр оскароносного анимационного фильма Гинтс Зилбалодис стал богаче на одного члена семьи — в его доме теперь живёт кошечка по имени Кино.
Ранее популярность завоевала собака Гинта, которая вместе с хозяином у телевизора встречала радостные новости о полученных наградах. А теперь к числу домашних любимцев присоединился маленький серый котёнок.
Зилбалодис в своих соцсетях уже делится забавными видео с новым питомцем.
I got a cat. His name is Kino. pic.twitter.com/PxxWYFVgoY— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) January 8, 2026
Working with Kino pic.twitter.com/Ha3oMz3XkF— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) January 8, 2026
Kino reflecting on a reflection pic.twitter.com/63ArSWrIpT— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) January 8, 2026
