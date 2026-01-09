Baltijas balss logotype
У Гинта Зилбалодиса пополнение в семье 0 186

Lifenews
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: У Гинта Зилбалодиса пополнение в семье
ФОТО: twitter

Режиссёр оскароносного анимационного фильма Гинтс Зилбалодис стал богаче на одного члена семьи — в его доме теперь живёт кошечка по имени Кино.

Ранее популярность завоевала собака Гинта, которая вместе с хозяином у телевизора встречала радостные новости о полученных наградах. А теперь к числу домашних любимцев присоединился маленький серый котёнок.

Зилбалодис в своих соцсетях уже делится забавными видео с новым питомцем.

#животные #социальные сети #режиссер #анимация #видео #радость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

