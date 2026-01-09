Baltijas balss logotype
«Реал» взял верх над «Атлетико» и пробился в финал Суперкубка Испании, где оспорит трофей в противостоянии с «Барселоной»

Спорт
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Реал» взял верх над «Атлетико» и пробился в финал Суперкубка Испании, где оспорит трофей в противостоянии с «Барселоной»

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Атлетико» и «Реал».

Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Победу со счетом 2:1 праздновали футболисты «Реала».

Таким образом, в финале турнира, 11 января, встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила «Реал» со счетом 5:2.

Атлетико — Реал — 1:2

Голы: 0:1 — Вальверде (2). 0:2 — Родриго (55). 1:2 — Серлот (58).

#футбол #спорт #стадион
