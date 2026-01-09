Baltijas balss logotype
Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования 0 1753

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
LETA
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования

Учитывая демографические тенденции, Даугавпилсскому самоуправлению в ближайшее время предстоит пересмотреть сеть дошкольных образовательных учреждений.

В последние годы количество воспитанников в дошкольных учреждениях города значительно сократилось из-за снижения рождаемости. Данные Даугавпилсского управления образования, молодежи и спорта показывают, что за последние четыре учебных года количество детей в дошкольных учреждениях сократилось на 18,3%, или на 790.

В 2022/2023 учебном году дошкольные учреждения города посещали 4308 детей, в 2023/2024 учебном году их число уменьшилось на 6,7% и составило 4019, в 2024/2025 учебном году произошло дальнейшее уменьшение на 7,8% до 3705 детей. В текущем 2025/2026 учебном году общее число воспитанников дошкольных учреждений составляет 3518 человек, что на 5,1% меньше, чем год назад.

Данные Даугавпилсского городского отдела ЗАГС показывают, что в 2019 году в городе было зарегистрировано 662 новорожденных, но к 2025 году их число сократилось на 34,7%.

Анализируя показатели рождаемости, можно ожидать, что в ближайшие годы значительно сократится и число воспитанников городских дошкольных учреждений, сообщает самоуправление. На уменьшение числа воспитанников также влияет миграция населения в другие самоуправления и за границу.

#рождаемость #образование #демография #Даугавпилс #дети
Видео