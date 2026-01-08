Военные США 7 января задержали танкер Marinera, несмотря на просьбы не делать этого из Москвы. Как это скажется на российско-американских отношениях, санкциях против нефти из РФ и "теневом флоте" Москвы - у DW.

Американские военные 7 января задержали танкер Bella 1 (он же - Marinera). Преследовать его начали еще в 2025 году. В конце декабря Береговая охрана США попыталась задержать танкер в Карибском море, когда он следовал к венесуэльским берегам. У американских властей был ордер на арест судна за нарушение санкций США, перевозку иранской нефти, а также нарушение блокады в отношении нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и покидающих ее. Однако экипаж, состоящий из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиниться требованиям американских военных. Bella 1 изменил курс, а на его борту нарисовали российский флаг. Через несколько дней он был переименован в Marinera - и внесен в Российский морской регистр судоходства. Американские военные продолжили погоню.

Газета The New York Times (NYT) в начале января писала, что еще 31 декабря российские власти просили прекратить преследовать судно. Администрация Дональда Трампа, по версии осведомленного собеседника СМИ, тем не менее, продолжила считать танкер не принадлежащим ни одному государству, так как он шел под "ложным флагом", когда к нему подошла береговая охрана. Как итог - Marinera был задержан в Северной Атлантике, сообщило Европейское командование ВС США (EUCOM) - до прибытия российской подводной лодки, которая незадолго до этого направилась к нему.

"Несмотря на отчаянные попытки избежать задержания, включая бегство от Береговой охраны США, судно Bella 1 было благополучно задержано сегодня утром", - отчиталась в Х генпрокурор США Пэм Бонди. Подобными мерами прокурор пригрозила любому судну, которое откажется выполнять требования американской береговой охраны "или других федеральных чиновников".

Задержание Marinera - удар по России или Венесуэле?

Опрошенные DW эксперты сходятся во мнении: операция против Marinera - беспрецедентное событие, так как американские военные впервые были прямо задействованы в операции против танкера, вероятно, относящегося к российскому "теневому флоту" и позднее заявленного как принадлежащего Москве. "Было несколько попыток задержаний (судов "теневого флота" РФ. - Ред.) европейскими странами, у которых были проблемы с юридической точки зрения. На этот раз, поскольку это сделали США, и у них больше веса, это можно назвать значительным развитием событий", - делится в разговоре с DW соосновательница проекта Dark Waters Initiative, базирующегося в Дании и занимающегося анализом российского "теневого флота" и оказания давления на него, Леа Алонье.

Но, продолжает эксперт, случившееся скорее вписывается в объявленный ранее администрацией Трампа "нефтяной карантин" в отношении Венесуэлы. В дальнейшем, считает она, от Вашингтона стоит ожидать скорее задержаний венесуэльских и, возможно, иранских танкеров, но не тех, что относятся к "теневому флоту" РФ.

С ней соглашается американист Александра Филиппенко: "США - главная сила в Западном полушарии, и именно восприятие Западного полушария как сферы влияния США, как мне кажется, лежит в основе нынешней ситуации. Поэтому это не имеет прямого отношения ни к взаимодействию с Россией, ни с Ираном, откуда этот танкер вышел в декабре. Это исключительно вопрос стратегии национальной безопасности США". На ее взгляд, произошедшее лишь подтверждает серьезность отношения США к их операции в Венесуэле и новой стратегии нацбезопасности в целом: "И это касается и России, и Ирана, и любых других игроков на международной арене".

Повлияет ли задержание танкера Marinera на отношения РФ и США и переговоры по Украине Александра Филиппенко продолжает: этот прецедент может привести к всплеску напряженности в и без того натянутых отношениях между Вашингтоном и Москвой, но не к их разрыву. "Если Россия пойдет дальше - будет активнее говорить о нарушении морского права, начнет сопровождать больше танкеров с помощью военно-морских сил, применять какие-то меры возмездия, что сейчас сложно себе представить - тогда да, это может привести к разрыву отношений. Но один или два захвата танкеров <…>, на мой взгляд, не приведут к каким-то суровым последствиям", - говорит она.

Отдельным длящимся сюжетом, однако, могут стать члены экипажа Marinera, среди которых есть граждане России. Американская генпрокурор Пэм Бонди, докладывая о задержании судна, рассказала, что расследование будет проводиться и в отношении моряков: "Вследствие невыполнения приказов береговой охраны, в отношении членов экипажа этого судна проводится полное расследование, и всем виновным лицам будут предъявлены уголовные обвинения". Александра Филиппенко считает, что Москва попытается как можно скорее вернуть членов экипажа в Россию, но во многом развитие этого сюжета и динамика в российско-американских отношениях в целом будет зависеть именно от действий РФ.

Уже на следующий день после задержания танкера, 8 января, сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в Х, что Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту, позволяющему вводить высокие пошлины против стран, покупающих российскую нефть на фоне продолжающейся войны в Украине. Филиппенко замечает, что многие ставят это действие в один ряд с операцией против Marinera, но она не видит между ними прямой связи: "Мне все-таки кажется, что у Дональда Трампа есть большое желание заключить сделки с Россией. Поэтому он, на мой взгляд, разделяет вопросы санкций, Венесуэлы, танкеров и переговоров по Украине". При этом, добавляет политолог, операция США бьет по выстроенной РФ "экосистеме обхода санкций".

Как операция против Marinera изменит российский "теневой флот"

Американская сторона в случае с операцией против Marinera ссылалась на то, что танкер шел под "ложным флагом", когда его встретила береговая охрана. В связи с этим Россия может задуматься о смене флагов над такими судами с третьих юрисдикций, вроде Камеруна, Сьерра-Леоне и других, на российские. У этого, говорит Леа Алонье, есть как свои преимущества, так и недостатки для Москвы: "Мы достигли точки, когда многим из этих судов ("теневого флота". - Ред.) - возможно, 60-80 процентам - становится очень сложно скрывать, что они торгуют с Китаем или Россией. Поэтому переход под российский флаг был, в некотором смысле, неизбежен".

С одной стороны, поясняет датский эксперт, суда под российским флагом лишаются возможности при необходимости скрывать свои связи с Москвой и, например, торговать с некоторыми странами в долларах. "Я подозреваю, это всего лишь моя догадка, что такие партнеры, как Китай и Индия, тоже извлекают от этого (использования РФ судов под ложными флагами. - Ред.) выгоду. Они могут сказать: мы не торгуем российской нефтью. Эта нефть была куплена через третью страну, транспортирована на танкере под флагом третьей страны, переработана нами и продана дальше", - поясняет Алонье.

Таким образом все участники операций с нефтью из РФ могут заявить о формальном соблюдении западных санкций. А теперь, когда в Вашингтоне, возможно, готовятся проголосовать за законопроект о пошлинах против покупателей российских энергоресурсов, эта проблема может обрести новую актуальность.

С другой стороны, говорит соосновательница Dark Waters Initiative, для европейских стран смена флагов над такими судами на российские, вероятно, усложнит применение санкций против них: "С политической точки зрения гораздо проще задержать судно, ложно зарегистрированное, например, в Бенине, чем судно, которое открыто защищает российское государство". Леа Алонье считает, что в Москве пока сами не знают, какой стратегии в отношении своего "теневого флота" будут придерживаться в будущем. Однако сейчас в Балтии им используются разные флаги: как российские, так и третьих стран.

Полному переходу к российским триколорам над такими судами, впрочем, может помешать и операция Соединенных Штатов против Marinera. "Теперь они увидели, что этот подход уязвим для проявления силы со стороны США, и что США не сдерживает наличие российского флага", - поясняет эксперт.

Трамп дает сигнал насчет "теневого флота" РФ Европе?

Отдельным эпизодом в рамках американской операции 7 января стало участие в ней Великобритании. Министр обороны страны Джон Хили заявил, что Лондон "не будет бездействовать, пока в открытом море растет количество злонамеренных действий". "Вместе с нашими союзниками мы усиливаем меры противодействия теневым судам и будем продолжать это делать", - заявил он в ходе выступления в Палате общин. Но можно ли считать операцию США, проведенную совместно с Соединенным Королевством, сигналом другим европейским странам? "И да, и нет", - считает Леа Алонье.

"Вклад Великобритании важен, особенно в более широком контексте ситуации в Венесуэле и недавних заявлений США относительно Гренландии. Несмотря на все это, Великобритания решила участвовать в операции. Это дает некоторую надежду, что страны ЕС могут принять это за сигнал о необходимости более решительного подхода к судам "теневого флота", говорит она. Тем не менее Алонье отмечает, что европейские правительства "хорошо осознают, насколько они зависят от политической поддержки США" в подобных действиях. А санкционная политика Вашингтона, в свою очередь, сосредоточена в большей степени на Иране и Венесуэле, чем на России.

Александра Филиппенко говорит, что речь может идти "либо о негласных, либо о вполне официальных санкционных мерах, либо о более тесном взаимодействии между американскими и европейскими" военно-морскими силами. "Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не нужно вводить новые санкции - нужно обеспечивать исполнение уже существующих. Поэтому более активные действия в этом направлении со стороны США и помощь европейским странам, прежде всего Великобритании, вполне возможны", - подытоживает она.

Леа Алонье вспоминает о случаях, когда европейские страны сами пытались задерживать суда, которые подозревали в связях с российским "теневым флотом". Так, в апреле 2025 года эстонские военные задержали танкер Kiwala, который, впрочем, отпустили уже через несколько недель. 1 октября двух членов экипажа танкера Baracay, представившихся капитаном судна и его помощником, задержали во Франции. А 31 декабря пограничная охрана Финляндии взяла под контроль судно в своей экономической зоне после повреждения телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. По данным финской общественно-правовой медиакомпании Yle, речь идет о судне Fitburg длиной 132 метра под флагом Сент-Винсента и Гренадин. До этого Финляндия обвинила в повреждении пяти электрических и телекоммуникационных кабелей в Финском заливе капитана судна Eagle S, гражданина Грузии, а также его первого и второго помощников.

"Финляндия и Эстония продемонстрировали лидерство и предприняли смелые действия, но до сих пор не было скоординированного плана на уровне ЕС, не только с юридической точки зрения, но и с точки зрения практического применения", - резюмирует Алонье.