Решению об отправке европейских войск в Украину должно предшествовать долгосрочное соглашение с Россией, заявил канцлер ФРГ. Ни одна из европейских стран не говорит, что планирует отправить солдат в Украину сейчас.

До заключения долгосрочного соглашения с Россией о мире в Украине, "по всей видимости, еще довольно далеко", считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Но именно такое соглашение должно предшествовать решению разместить в Украине западные войска в качестве гарантии безопасности, заявил Мерц, выступая на заседании парламентской фракции Христианско-социального союза (ХСС) в баварском монастыре Зеон в четверг, 8 января.

О вступлении европейцев в продолжающуюся войну Речь не идет

Глава германского правительства подчеркнул, что о вступлении европейских сил в продолжающуюся войнуречь не идет. "Мы говорим о гарантиях безопасности после прекращения огня", - пояснил Фридрих Мерц. Ни одна страна Евросоюза не говорит, что планирует отправлять солдат в Украину уже сейчас, добавил он.

"Делается все возможное, чтобы положить конец этой войне. - отметил далее Мерц. - Но в данном случае речь идет лишь о военном обеспечении мира, соглашении о прекращении огня". Канцлер дал понять, что Германия готова внести свои собственные гарантии безопасности, в том числе посредством участия бундесвера.

По словам Мерца, решение вопроса о конкретной форме задействования бундесвера в гарантиях безопасности Украине зависит не только лично от него. Для этого необходимо решение правительства, а также мандат бундестага. "Я хочу, чтобы мы в коалиции пришли к взаимопониманию, какой путь готовы выбрать при необходимости", - отметил он.

МИД РФ назвал иностранные войска в Украине "законной боевой целью"

Ранее в тот же день МИД РФ резко осудил принятие "коалицией желающих" декларации о гарантиях безопасности Украине, а также договоренность Украины, Франции и Великобритании о возможности размещения французских и британских войск в Украине. Москва будет рассматривать такие подразделения и западные военные объекты в Украине как "иностранную интервенцию" и "законные боевые цели" для армии РФ, заявило российское ведомство.

На встрече "коалиции желающих" в Париже Мерц заявил о принципиальной готовности Германии включить немецких военнослужащих в состав международных миротворческих сил в случае прекращения огня в Украине. Однако первоначально они будут размещены на территории соседней с Украиной стране НАТО, указал он. Вместе с тем он не исключил и развертывания немецких подразделений непосредственно в Украине.