Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что его страна проголосует против соглашения о свободной торговле между Европейским союзом (ЕС) и объединённым рынком ряда южноамериканских стран «Меркосур» после акций протеста фермеров в Париже против данного соглашения, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Франция проголосует против подписания соглашения», – написал Макрон в платформе X за день до того, как страны-члены блока проголосуют за или против готовившегося 25 лет договора между ЕС и Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем.

Это соглашение позволило бы создать одну из крупнейших в мире зон свободной торговли и открыло бы ЕС возможность увеличить экспорт автомобилей, техники и алкогольных напитков в Латинскую Америку.

Фермеров Франции беспокоит приток более дешёвой продукции из аграрного гиганта Бразилии и её соседей.

В четверг десятки тракторов прибыли в Париж и проехали по городу, часть из них остановилась у Эйфелевой башни и Триумфальной арки, прежде чем началась акция фермеров у здания нижней палаты парламента. На одном из тракторов был надпись: «Нет “Меркосур”».

Планы подписать соглашение в декабре в Бразилии провалились, поскольку Италия и Франция потребовали отложить подписание из-за опасений негативного влияния на сельскохозяйственный сектор. ЕС перенёс подписание соглашения на январь.

Макрон заявил, что ЕС добился «неоспоримого прогресса» в разработке деталей соглашения, однако Франция проголосует против после его «единодушного политического отклонения» в парламенте.

Ожидается, что в пятницу окончательный текст соглашения будет поддержан большинством стран ЕС, что обеспечит его официальное подписание на следующей неделе.

«Стадия подписания – это не конец истории, – сказал Макрон. – Я продолжу бороться за полное и конкретное выполнение обязательств, достигнутых с Европейской комиссией, и за защиту наших фермеров».

Профсоюзы призвали провести новые протесты 20 января у здания Европейского парламента в Страсбурге, если соглашение будет подписано.

Министерство внутренних дел в четверг сообщило, что в регион Парижа въехали 100 тракторов, однако «большинство из них были остановлены у ворот столицы». Позднее министерство сообщило о 670 протестующих в Париже.

В другой акции протеста у города Бордо около 40 сельскохозяйственных машин перекрыли доступ к топливному складу.

Массовые протесты против этого соглашения организовывали также фермеры Бельгии. В декабре около 1000 тракторов, часть из которых прибыла из Франции, въехали в Брюссель.

В четверг и Ирландия заявила, что проголосует против соглашения.

Тем не менее, его решительно поддерживают Германия и Испания, полагая, что оно даст желаемый стимул отраслям, пострадавшим от конкуренции со стороны Китая и таможенных тарифов США.

Италия в среду приветствовала положительные стороны соглашения, а её министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что страна «всегда поддерживала заключение этого соглашения».