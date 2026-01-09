Baltijas balss logotype
Остановить меня может только моя мораль - Дональд Трамп 5 757

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Остановить меня может только моя мораль - Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

Дональд Трамп заявил, что не нуждается в международном праве, а свою власть предпочитает ограничивать "собственной моралью". Глава Белого дома также не исключил выбор между контролем над Гренландией и сохранением НАТО, пишет DW.

Полномочия президента США Дональда Трампа ограничены только его "собственной моралью", а не международным правом. "Есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. (…) Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинить людям вред", - заявил глава Белого дома в интервью газете The New York Times.

На вопрос журналистов о том, должна ли его администрация соблюдать международное право, Трамп ответил: "Да". Позже добавив, что будет самостоятельно решать, когда такие ограничения будут применяться к Соединенным Штатам. "Это зависит от того, как вы определяете международное право", - отметил республиканец.

Трамп допустил выбор между контролем над Гренландией и сохранением НАТО

Прямо отвечать на вопрос о том, что для него важнее - взятие под контроль США над Гренландией или сохранение НАТО - Дональд Трамп отказался, указывает издание, однако признал, что "выбор может быть".

Глава Белого дома ясно дал понять, что альянс, по сути, бесполезен без Соединенных Штатов в его основе, говорится в публикации.

"Я думаю, мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они взялись за ум. Именно я заставил их тратить больше средств на НАТО, увеличить ВВП", - заявил Трамп.

Дональд Трамп отверг сценарий Венесуэлы для Тайваня

В разговоре с журналистами республиканец также отверг утверждение, что военная операция США в Каракасе по захвату Николаса Мадуро стала прецедентом, которому может последовать Китай в рамках своих притязаний на Тайвань.

"Это зависит от него (председателя КНР Си Цзиньпина. - Ред.), что он будет делать. Но я говорил ему, что буду очень недоволен, если он пойдет на что-то подобное. И я не думаю, что он это сделает. Надеюсь, он этого не сделает", - подчеркнул Трамп.

DW

Читайте нас также:
#НАТО #США #Дональд Трамп #Венесуэла #Тайвань #Гренландия #Китай #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    9-го января

    С 20 января в Америке начинается акция гражданского́ неповиновения против политики произральского Трампа ,работающего не на народ Америки ,а на интересы Израиля...😂

    8
    4
  • A
    Aleks
    9-го января

    Какая мораль может быть у человека,который бывшую жену на гольфовом поле похоронил,чтобы налог не платить?😀

    9
    3
  • АП
    Алексей Попович
    9-го января

    Если память не изменяет, один бесноватый с усиками тоже нечто подобное говорил.

    20
    1
  • С
    Сарказм
    Алексей Попович
    9-го января

    А чего так далеко вспоминать-то? Один плешивый на каблуках примерно то же самое уже 10 лет говорит, не нравится ему "сложившаяеся система", душа многополярности жаждет и сфер влияния. Правда, начинает блажить как потерпевший и забивается под плинтус в своем бункере, коогда точно так же начинают поступать по отношению к нему, танкеры там отжимают и за содержанками на черном вертолете прилетают и показывают про них кино, видать не те полюса он имел ввиду...

    2
    14
  • 9-го января

    Полномочия президента США Дональда Трампа ограничены только его "собственной моралью", а не международным правом. "Есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. видать возомнил себя хозяином планеты. покажите его врачам

    20
    1
Читать все комментарии

