Рост человека играет важную роль не только в моде и спорте, но и в романтических отношениях. Новое исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, показало, что мужчины чаще выбирают женщин ниже себя, особенно для краткосрочных отношений. Женщины же остаются более последовательными — они предпочитают мужчин выше себя вне зависимости от типа отношений.

Учёные объясняют это эволюционными механизмами: рост ассоциируется с физическим здоровьем, социальным статусом и генетической силой. Высокие мужчины и женщины в среднем живут дольше и пользуются большим успехом в социальной и романтической сфере.

Основные выводы исследования:

Женщины выбирают мужчин выше себя — примерно на 2,3 см выше среднего роста мужчин в их стране.

Мужчины предпочитают женщин ниже себя — примерно на 2,5 см ниже среднего роста женщин в стране.

Высокие мужчины чаще выбирают более низких женщин для краткосрочных отношений, чем для долгосрочных.

Предпочтение партнеров похожего роста более заметно у мужчин и зависит от типа отношений.

Исследование имеет ограничения — участники оценивали рост на рисунках, а не при реальном общении, поэтому реальные встречи могут дать немного другие результаты.

Тем не менее, работа помогает понять, как рост и эволюционные механизмы влияют на выбор партнера. Важным остаётся то, что настоящая химия между людьми всегда уникальна и не подчиняется строгим правилам.

