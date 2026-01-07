Восемь месяцев прошло с избрания Фридриха Мерца (70) канцлером Германии — всего ничего. Однако за этот промежуток времени его правительство уже два раза оказывалось на грани распада, а личный рейтинг главы кабмина упал до рекордно низкого уровня.

Кризис у "черно-красных"

Стоит помнить, что еще голосование в Бундестаге по кандидатуре Мерца на пост канцлера в начале мая было катастрофичным — он был избран только во втором туре, чего еще никогда не случалось в истории ФРГ. Причем предвозвестники возможного фиаско в первом туре были, но Мерц почему-то предпочел их не замечать и был уверен в победе. Такое начало правления, казалось бы, должно было охладить пыл и стать горьким опытом для нового канцлера, однако в течение всего года Мерц снова и снова допускал ситуации, которые заводили его самого в тупик. Из-за чего это происходит — то ли канцлер верует в непоколебимость своего авторитета в партии и стране, то ли полагается не на тех советников и доверенных лиц, — сложно сказать.

В июле Мерц неверно оценил настроения во фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во время процедуры назначения судей в Федеральный конституционный суд. Несмотря на договоренности в правящей коалиции (ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии), консерваторы незадолго до голосования неожиданно выступили против кандидата от СДПГ Фрауке Брозиус-Герсдорф, в том числе из-за ее отношения к абортам. Социал-демократы были вне себя, в коалиции появились первые трещины.

В конце года правящий альянс снова столкнулся с серьезным кризисом: группа молодых депутатов во фракции ХДС/ХСС выступила против (согласованной в коалиции) пенсионной реформы, тем самым поставив под сомнение ее принятие в Бундестаге. Мерц снова не учел позиции в собственных рядах.

Тандем Мерц — Макрон дал трещину

Позиции Германии и Франции разошлись как по финансовой помощи Украине, так и по вопросу подписания соглашения с MERCOSUR. В то время как канцлер настаивал на скорейшем заключении договоренностей со странами Южной Америки и даже заявлял о якобы снятии всех возражений в ЕС, президент Франции как мог лавировал в свете масштабных протестов фермеров у себя на родине, направленных против соглашения.

На грани провала находится германо-французский проект нового европейского истребителя FCAS. В конце августа Мерц и Макрон обещали уладить разногласия между производителями Dassault и Airbus до конца года, однако этого так и не произошло. Так, агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что реализация проекта "крайне маловероятна".

Учитывая, что внутриполитические позиции как Мерца, так и Макрона ослаблены, не исключено, что каждый из них в большей степени будет пытаться выделиться на европейской "сцене".

Милитаризация в условиях стагнации

Власти Германии вкладывают миллиарды евро в оборонпром и закупают оружие для Украины — несмотря на то, что экономика ФРГ испытывает значительные трудности. Концерн Rheinmetall чуть ли не еженедельно сообщает о новых заказах вооружений или подписании новых соглашений, в то время как германская автомобильная промышленность всего за год потеряла около 50 тыс. рабочих мест и по стране прокатилась беспрецедентная волна банкротств.

Предостережения аналитиков и экономических объединений об угрозе затяжной стагнации в экономике ФРГ Мерц как будто не слышит, а их более чем предостаточно.

Например, обер-бургомистры (мэры) административных центров 13 из 16 федеральных земель ФРГ (за исключением городов-земель — Берлина, Гамбурга и Бремена) еще в конце октября предупредили канцлера о том, что муниципальные образования достигли лимита своих финансовых возможностей. Дефицит в бюджетах городов и общин в этом году достиг рекордного с момента объединения страны показателя — €24,8 млрд.

Германский промышленный союз (BDI) обратил внимание на то, что экономика ФРГ переживает исторический, возможно, самый серьезный кризис за все время существования республики. По данным руководителя BDI Петера Ляйбингера, по итогам года ожидается спад производства на 2%, что означает его сокращение уже четвертый год подряд. В свою очередь Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности (Gesamtmetall) прогнозировал потерю десятков тысяч рабочих мест в своих отраслях в 2026 году.

При этом проблемы германской экономики (традиционно ориентированной на экспорт) в общем-то лежат на поверхности. Наряду с бюрократическими барьерами это высокие цены на энергоносители на фоне отказа от российского газа, жесткая конкуренция со стороны организаций из Китая (особенно в области автопрома), торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Германии третий год подряд угрожает рецессия.

Пока Мерц обещает сделать Бундесвер самой сильной конвенциональной армией в Европе, экономика страны теряет свою былую мощь.

Решающий год для Мерца

Исходная позиция для "черно-красной коалиции" была неплохой — правительство ФРГ могло спокойно работать в 2025 году над законопроектами, не опасаясь предвыборных передряг и серьезной межпартийной борьбы. В 2026 году все меняется: пройдут выборы в земельные парламенты пяти регионов (Баден-Вюртемберга, Мекленбурга — Передней Померании, Рейнланд-Пфальца, Саксонии-Анхальт, а также Берлина). Они и станут проверкой на прочность кабмина Мерца.

Так, в Рейнланд-Пфальце (выборы запланированы на 22 марта) на протяжении 34 лет правит СДПГ и впервые за эти годы может лишиться поста премьер-министра. Не исключено, что в СДПГ поражение будут объяснять политикой, которую проводит федеральное правительство, а это в свою очередь грозит обострить разногласия в коалиции.

Судьбоносными, по всей видимости, станут выборы в двух восточногерманских землях. В Саксонии-Анхальт (6 сентября) "Альтернативе для Германии" под силу достигнуть абсолютного большинства и впервые избрать премьера из своих рядов. Это будет не просто ударом по федеральному правительству, а обещает изменить всю политическую жизнь в Германии. Даже если АдГ и не достигнет абсолютного большинства, ситуация в Саксонии-Анхальт, очевидно, после выборов для правящего блока будет патовая. Христианские демократы в регионе исключают сотрудничество как с АдГ, так и с Левой партией. А без последней им не обойтись, если формировать коалицию без "Альтернативы для Германии".

В Мекленбурге — Передней Померании (20 сентября) рейтинг АдГ составляет около 40%, она значительно опережает идущих на втором месте социал-демократов. Для создания правящей коалиции в регионе без "Альтернативы для Германии" опять же необходима Левая партия. Так что для консерваторов рушатся табу, которые они себе сами определили.

Как показывает опыт, во время земельных выборов кандидаты приносят в жертву многие установки своих партий, которые выглядят незыблемыми на федеральном уровне. Во время предвыборной борьбы в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании на повестке явно будут такие темы, как отношения с Россией и возобновление поставок энергоносителей из РФ, урегулирование конфликта на Украине, оружие Киеву.

От выборов к выборам давление на Мерца, в том числе в собственной партии, будет только возрастать. Удастся ли его кабмину реализовать в этих условиях обещанные социальные реформы или разногласия между консерваторами и социал-демократами обострятся — многое будет зависеть от результатов предстоящего голосования в землях.

В чем личная проблема Мерца

Впервые молодой юрист Мерц стал депутатом, и сразу - Европарламента в далеком 1989 году - ему тогда было всего 34.

Рейтинг популярности Фридриха Мерца сейчас даже ниже, чем его предшественника на посту канцлера Олафа Шольца к концу срока полномочий, и составляет всего около 22%. Примерно с августа "застыла" на одном уровне и поддержка блока ХДС/ХСС. Пока нет никаких предпосылок, что это в ближайшее время изменится и что Мерц переломит тренд в свою пользу.

Многие эксперты не раз указывали на то, что канцлер неоднократно нарушал собственные обещания и табу. Некоторые его заявления были броскими, но настолько необдуманными, что застигали порой врасплох не только партнеров, но и простых граждан. Достаточно вспомнить, как однажды он позволил себе откровенно расистские высказывания, назвав молодых людей арабского происхождения "маленькими пашами".

Список словесных "ляпов" Мерца — а иначе не скажешь — можно продолжить. Надолго запомнится заявление по военной службе: тогда он сказал, что "мир присутствует на каждом кладбище".

Выступления канцлера приводят и к дипломатическому диссонансу. После короткого визита на COP-30 (конвенции ООН по изменению климата) он умудрился вызвать возмущение в Бразилии и обесценить свой визит. Мерц тогда пренебрежительно высказался о Белене — столице бразильского штата Пара.

"Я спросил некоторых журналистов, которые были со мной в Бразилии, кто из них хотел бы остаться там? И никто не поднял руку", — заявил канцлер. "Они все были рады, что снова вернулись в Германию с того места, где были", — утверждал он. Мерц на посту главы правительства ФРГ очевидно заявил об амбициях стать новым лидером в ЕС. Однако последний саммит Евросоюза, как минимум на ближайшее время, перечеркнул эти планы и показал, что новому канцлеру еще многому нужно учиться. Способен ли на это Мерц? Пока его поведение говорит скорее об обратном.