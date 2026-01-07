Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ 3 997

В мире
Дата публикации: 07.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
ФОТО: Unsplash

На закрытой встрече с членами палаты представителей госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Белый дом планирует выкупить Гренландию. Накануне Белый дом заявил, что может использовать армию "в вопросе Гренландии", пишет DW.

Администрация президента США Дональда Трампа планирет предложить Дании выкупить Гренландию. Об этом в среду, 7 января, cо ссылкой на источники в руководстве страны пишут The Wall Street Journal и The New York Times.

По их информации, на недавней закрытой встрече с членами палаты представителей госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что недавние высказывания президента страны Дональда Трампа не означают скорое военное вторжение. Цель угроз Белого дома - принудить Данию к продаже острова. Как сообщает The New York Times, Трамп поручил сотрудникам своей администрации разработать план по покупке Гренландии.

Ранее Белый дом заявил, что "покупка Гренландии - это приоритет национальной безопасности", которая имеет "решающее значение для сдерживания противников" в Арктике. Поэтому использование американской армии для достижения этой внешнеполитической цели - "всегда является одной из опций, имеющихся в распоряжении верховного главнокомандующего".

США хотят взять контроль над Гренландией до конца года

Накануне издание Politico со ссылкой на экспертов и источники в Вашингтоне сообщало, что CША намерены до конца 2026 года установить контроль над Гренландией. В частности, администрация Трампа может попытаться организовать "кампанию скрытого влияния", чтобы серьезно изменить политическое равновесие на острове и подкупить местных политиков.

Администрация президента США уже готовит проект соглашения о свободной ассоциации, который Дональд Трамп предложит подписать властям Гренландии в обход официального Копенгагена. Cогласно такому договору, американские вооруженные силы могут получить полную свободу действий на территории острова в обмен на беспошлинную торговлю. Такие соглашения США уже заключили с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау - небольшими государствами в Тихом океане.

Власти Дании называют давление на Гренландию недопустимым и подчеркивают, что арктический регион "хочет сам определять свое будущее" без вмешательства других стран.

В недавнем заявлении лидеры семи европейских государств выразили поддержку острову. "Гренландия принадлежит ее народу. Только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии", - говорится в совместном заявлении, которое подписали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), а также премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск, Испании Педро Санчес, Великобритании Кир Стармер и Дании Метте Фредериксен.

DW

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Дания #дипломатия #геополитика #Гренландия #национальная безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    7-го января

    Трампу дали премию Израиля за помощь евреям всего мира,поэтому я очень удивился,что он хотел забрать Гренландию военным путем. А потом понял суть вопроса:Датская еврейская диаспора пошла к Королю и сказала,Трамп же наш и мы договоримся за ма-а-ленький гешефтик в процентов 50% от суммы и договорились,видимо,если это сразу не была помощь Трампа😀 Остап Бендер отдыхает...🔯😀

    1
    1
  • MG
    Max George
    7-го января

    Byl jsem podveden o 162 500 dolarů poté, co jsem důvěřoval nesprávným lidem v transakci, o které jsem se domníval, že je legitimní kryptoměnou. Komunikoval jsem se Švýcarem, který se prezentoval jako zkušený investor, a postupem času jsem posílal velké částky bitcoinů v domnění, že mé finanční prostředky jsou spravovány profesionálně. Když jsem se pokusil vybrat peníze, všechno se zastavilo a uvědomil jsem si, že jsem o všechno málem přišel. Děkuji, pan Brown zasáhl v kritickém okamžiku a pomohl mi získat zpět bitcoiny v hodnotě 162 500 dolarů. Jeho dovednosti, profesionalita a pochopení složitých případů krypto podvodů byly působivé. Jsem mu nesmírně vděčný za pomoc, protože mi nejen pomohl získat zpět mé finanční prostředky, ale také odhalil zapojené podvodníky. Od té doby jsem pana Browna doporučil dalším obětem podvodů, přátelům a kolegům, kteří čelili podobným situacím, a i oni měli pozitivní výsledky. Není žádná ostuda stát se obětí těchto sofistikovaných a predátorských schémat. Nahlášením svého případu a podniknutím kroků můžete získat zpět část nebo všechny své ztracené finanční prostředky. Oběti podvodů mohou kontaktovat TRUSTWAVE CYBERDEFENSE prostřednictvím trustwave.cyberdefense@Gmail com a požádat o radu a pomoc....

    3
    7
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го января

    Гренландию нужно отдать Латвии, Америка и без того большая. Тогда можно будет Гренландию отгородить забором, чтобы на Латвию Россия не напала со стороны Арктики.

    12
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Литве осудили хозяйку участка с подземным туннелем в сторону Беларуси
Изображение к статье: Воины ВСУ вынуждены сражаться в болотах, как их прадеды. Иконка видео
Изображение к статье: Ракеты США - Peacekeeper, Minuteman I, Minuteman III. Иконка видео
Изображение к статье: Сенат США утвердил в качестве посла в Латвии донора Трампа без дипломатического опыта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео