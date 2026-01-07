На закрытой встрече с членами палаты представителей госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Белый дом планирует выкупить Гренландию. Накануне Белый дом заявил, что может использовать армию "в вопросе Гренландии", пишет DW.

Администрация президента США Дональда Трампа планирет предложить Дании выкупить Гренландию. Об этом в среду, 7 января, cо ссылкой на источники в руководстве страны пишут The Wall Street Journal и The New York Times.

По их информации, на недавней закрытой встрече с членами палаты представителей госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что недавние высказывания президента страны Дональда Трампа не означают скорое военное вторжение. Цель угроз Белого дома - принудить Данию к продаже острова. Как сообщает The New York Times, Трамп поручил сотрудникам своей администрации разработать план по покупке Гренландии.

Ранее Белый дом заявил, что "покупка Гренландии - это приоритет национальной безопасности", которая имеет "решающее значение для сдерживания противников" в Арктике. Поэтому использование американской армии для достижения этой внешнеполитической цели - "всегда является одной из опций, имеющихся в распоряжении верховного главнокомандующего".

США хотят взять контроль над Гренландией до конца года

Накануне издание Politico со ссылкой на экспертов и источники в Вашингтоне сообщало, что CША намерены до конца 2026 года установить контроль над Гренландией. В частности, администрация Трампа может попытаться организовать "кампанию скрытого влияния", чтобы серьезно изменить политическое равновесие на острове и подкупить местных политиков.

Администрация президента США уже готовит проект соглашения о свободной ассоциации, который Дональд Трамп предложит подписать властям Гренландии в обход официального Копенгагена. Cогласно такому договору, американские вооруженные силы могут получить полную свободу действий на территории острова в обмен на беспошлинную торговлю. Такие соглашения США уже заключили с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау - небольшими государствами в Тихом океане.

Власти Дании называют давление на Гренландию недопустимым и подчеркивают, что арктический регион "хочет сам определять свое будущее" без вмешательства других стран.

В недавнем заявлении лидеры семи европейских государств выразили поддержку острову. "Гренландия принадлежит ее народу. Только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии", - говорится в совместном заявлении, которое подписали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), а также премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск, Испании Педро Санчес, Великобритании Кир Стармер и Дании Метте Фредериксен.

DW