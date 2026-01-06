Baltijas balss logotype
Стармер: Великобритания надавит на Россию сильнее в 2026 году 3 739

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стармер: Великобритания надавит на Россию сильнее в 2026 году
ФОТО: Global Look Press

В 2026 году Великобритания продолжит оказывать давление на Россию. Такое обещание дал британский премьер-министр Кир Стармер на пресс-конференции.

По его словам, Лондон продолжит поддерживать Украину, чтобы гарантировать, что Киев получит все необходимое оборудование «для продолжения борьбы».

«И мы продолжим оказывать давление на Россию, включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота», — сказал политик.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания и Франция создадут военные базы по всей территории Украины после прекращения огня. Помимо этого, Париж и Лондон хотят построить охраняемые склады техники и оружия для украинской армии.

Читайте: Украина показывает «высший класс», а Россия только надувает щёки - учёный из Москвы

#Украина #Великобритания #Кир Стармер #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ji
    jurijs ivanovs
    7-го января

    великобритания надавит а россия ответит ! что стармер что макрон что мерц ! они там все больные на голову !!! денег ни у кого нет ! одни обещания и рассказы о светлом будущем ! несбыточные мечты о победе над россией ! откуда беруться такие идиоты ? великобритания вообще рекордсмен по числу премьер министров за короткий промежуток времени ! макрон не лучше ! просто противно смотреть как они вечно обнимаються и целуються ! довели свои страны до кризиса а всё не угомоняться ! охраняемые склады это сильно это круто ! надо ещё прокатиться до киева в гости к зеленскому пообниматься ! тогда дело пойдёт быстрее !!!

    15
    1
  • Д
    Добрый
    jurijs ivanovs
    7-го января

    Так съезди и пообнимайся с Зеленским.Я не возражаю

    1
    5
  • Д
    Добрый
    jurijs ivanovs
    7-го января

    Что раша может ответить?путлер про рюрюковичей байку расскажет?Любитель зелёного змея медведев повеселит в очередной раз своим очередным бредом?Лавров опять будет какую-то околесицу нести?Откуда берутся идиоты?Оттуда-откуда и умные.И почему ты решил,что они идиоты?Возможно,что как раз не они идиоты,а тот,кто считает их идиотами

    0
    5
Читать все комментарии

