«Шевели мозгами!» Украина показывает «высший класс», а Россия надувает щёки - учёный из Москвы 1 1926

Lifenews
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Шевели мозгами!» Украина показывает «высший класс», а Россия надувает щёки - учёный из Москвы
ФОТО: Youtube

Надо признать, что Украина показывает высокий класс по части военных диверсий, а Россия в это время только бессмысленно надувает щеки, отметил советский ученый, до 2000 года проживавший в Москве Сергей Лопатников на своей странице "Антидот СЛ" в Telegram. Научный сотрудник университеты Делавэра поделился аналитикой по поводу системных провалов путинской России.

Сергей Лопатников - заведующий американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра, в прошлом ведущий научный сотрудник российского МГУ (Московского государственного университета). Вот, что он пишет у себя в Telegram, цитата:

Украинские военные - допустим под руководством западных спецслужб, - заслуживают по части успешных диверсий и провокаций самой высокой оценки. Подрыв Крымского моста, совершенно беспрецедентная операция с атакой на стратегические аэродромы, убийства высокопоставленных военных, а теперь еще и блестяще проведенная двухходовая провокация с атакой "на резиденцию Путина". Разве что Израиль может сравниться по изощренности. Об "атаке на резиденцию" - это реально прекрасно.

Сперва "чтоб он сдох" в рождественском выступлении Зеленского, считай, разогрев. Затем выбор некоей военной цели недалеко от резиденции Путина... И это вилка. Если какие-то дроны прорывают оборону, секундное дело развернуть их на резиденцию, если не прорывают - Россия - с подогревом, - вопит об атаке не резиденцию президента... А Киев говорит - не-не-не, как можно - это мы по военному сараю 91 дрон запустили... Результат - в случае успеха - победителей не судят - это боженька помог, а в случае неуспеха - российские власти клеветники и наговаривают на честное государство... То-то Россия как-то замолчала и с ответом как-то позадержалась... Опять просто учебный материал.

Ну что сказать? - Безусловно, как говорят ваших интернетах - "Это пять!" - А кому пять? - То ли Украине, то ли Британии, то ли силам небесным, - это значения не имеет. Работать надо уметь, мозгами шевелить, а не только щеки надувать и героев раздавать.”

Читайте по теме: Россия это мёртвая зона! Капитуляция русских - подготовка к развалу страны

#Украина #дроны #Россия #политика
