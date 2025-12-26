Baltijas balss logotype
Русский профессор: ядерное оружие у России «протухло» и Европа это знает?

Lifenews
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Русский профессор: ядерное оружие у России «протухло» и Европа это знает?
ФОТО: Youtube

Профессор и старший научный сотрудник университета Делавэра Сергей Лопатников - сам в прошлом советский ученый, живший в Москве, - задался вопросом: с чего вдруг Европа решила, что Россия не применит ядерное оружие?

Сергей Лопатников - заведующий лабораторией методов математического моделирования, в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США.

Вот что пишет американский и советский ученый Сергей Лопатников на своей странице "Антидот СЛ" в Telegram по поводу деградации ядерной программы в России, далее цитата:

"С чего вдруг Европа решила , что Россия не применит ядерное оружие? Я думаю, что это результат работы Горбачева и МАГАТЭ, для которой Россия зачем-то открыла свою ядерную энергетику - это первый фактор.

Второй фактор - в 2010 году (стоит заметить, что это было при правлении Владимира Путина - прим.) Россия остановила последний реактор, вырабатывавший оружейный плутоний, — АДЭ-2 в Железногорске, в рамках двусторонних соглашений с США.

Третий фактор - договор Черномырдина-Лугара, по которому Россия сплавила запасы своего оружейного плутония США.

И это в дополнение к нулевому фактору - Россия уничтожила еще при Горбачеве практически все свое тактическое ядерное оружие, которого было 3/4 всех боезарядов.

А это всё значит, что возможности "освежение " ядерных зарядов у России ограничена и на самом деле Россия находится на плавном пути к полному ядерному разоружению по объективным, технологическим, причинам.

Так что, кто знает, какой информацией они, в отличие от широкой публики, располагают? - Не исключено, что они знают то, что и Караганов не знает. Например, что ядерное оружие у России протухло...

Возможно, знаковыми событиями здесь были бы:

а) ограничение взаимодействия с МАГАТЭ и б) запуск бриддеров, что означало бы остановку деградации российского ЯО.

Не думаю, что это реально. Особенно, если план (Путина) - "Москва-2042" (сценарий распада России на отдельные государства - прим.)".

Читайте: Профессор: Россия проиграла войну и готовится к ликвидации. Кремль поднял белый флаг

#Путин #ядерное оружие #Европа #горбачев #Магатэ #Россия #политика
  • ТК
    Тото Кутунио
    26-го декабря

    Так у России простые снаряды в 22м году закончились. Вот надо вытаскивать всяких дебилов которые утро начинают с гимна " Боже храни Америку"

    18
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го декабря

    Удивительно вот что, прожив 25 лет вдалеке от России. в самом логове врага, он всё ещё считает себя русским?

    25
    3
  • NB
    Nose Bose
    26-го декабря

    если публиковать бред каждого маразматика, то давайте всяких фундаменталистов публикуйте тоже :)

    29
    1
  • A
    Aleks
    26-го декабря

    А зачем проверять,если всё идёт и так по плану иллюминатов и Путин,как и Зеленский,хорошо отыгрывает свою роль?! А то,что у России проблемы с ядерной,говорили в самой России уже давно,ещё при Ельцине,который американский гимн пел. Эльцин начал-преемник продолжил😈👽

    12
    5
  • Д
    Дед
    26-го декабря

    Может оно и так, но проверить то сцикатно.

    52
    1
