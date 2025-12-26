Профессор и старший научный сотрудник университета Делавэра Сергей Лопатников - сам в прошлом советский ученый, живший в Москве, - задался вопросом: с чего вдруг Европа решила, что Россия не применит ядерное оружие?

Сергей Лопатников - заведующий лабораторией методов математического моделирования, в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США.

Вот что пишет американский и советский ученый Сергей Лопатников на своей странице "Антидот СЛ" в Telegram по поводу деградации ядерной программы в России, далее цитата:

"С чего вдруг Европа решила , что Россия не применит ядерное оружие? Я думаю, что это результат работы Горбачева и МАГАТЭ, для которой Россия зачем-то открыла свою ядерную энергетику - это первый фактор.

Второй фактор - в 2010 году (стоит заметить, что это было при правлении Владимира Путина - прим.) Россия остановила последний реактор, вырабатывавший оружейный плутоний, — АДЭ-2 в Железногорске, в рамках двусторонних соглашений с США.

Третий фактор - договор Черномырдина-Лугара, по которому Россия сплавила запасы своего оружейного плутония США.

И это в дополнение к нулевому фактору - Россия уничтожила еще при Горбачеве практически все свое тактическое ядерное оружие, которого было 3/4 всех боезарядов.

А это всё значит, что возможности "освежение " ядерных зарядов у России ограничена и на самом деле Россия находится на плавном пути к полному ядерному разоружению по объективным, технологическим, причинам.

Так что, кто знает, какой информацией они, в отличие от широкой публики, располагают? - Не исключено, что они знают то, что и Караганов не знает. Например, что ядерное оружие у России протухло...

Возможно, знаковыми событиями здесь были бы:

а) ограничение взаимодействия с МАГАТЭ и б) запуск бриддеров, что означало бы остановку деградации российского ЯО.

Не думаю, что это реально. Особенно, если план (Путина) - "Москва-2042" (сценарий распада России на отдельные государства - прим.)".

