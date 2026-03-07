В ряде рек Латвии уровень воды с начала паводков повысился на 1–2,6 метра, свидетельствует информация, опубликованная Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Наиболее значительный подъём уровня воды наблюдается в левых притоках Леилупе, а также в реках Вента и Барта.

Дальше – больше. По прогнозам, в ближайшие дни паводковый процесс продолжится, поэтому уровень воды в водоёмах будет и дальше повышаться, причём более быстрый подъём ожидается в центральной и восточной частях страны.

В ближайшие дни в реках Латвии продолжится ледоход. Одновременно будет увеличиваться сток рек, а уровень воды во многих местах быстро поднимется не только в реках западной и центральной части страны, но также в Видземе и Латгалии.

При этом запасы снега существенно уменьшились в бассейне Салацы, на севере Курземе, в окрестностях Риги и в части бассейна Гауи. Относительно большие запасы снега всё ещё сохраняются в верховьях Гауи, в бассейне Даугавы, в бассейне Лиелупе и на юге Курземе.

Синоптики также предупреждают, что в ближайшие дни на юге Курземе и в бассейне Лиелупе более широко будут затоплены низменные места и поймы возле водоёмов. Быстрое повышение уровня воды ожидается и в речных бассейнах восточной части страны; местами начнётся ледоход, а возле отдельных водоёмов начнут затапливаться поймы и низкие территории.