В наши дни туристы отправляются за границу не только ради достопримечательностей и музеев, но и за… продуктами. Новый тренд — «grocery tourism» , или продуктовый туризм, набирает популярность по всему миру. Люди стремятся заглянуть в местные супермаркеты, фермерские лавки и магазины шаговой доступности, чтобы попробовать необычные продукты, привезти домой редкие деликатесы или даже просто вдохновиться атмосферой чужой страны.

Почему туристы выбирают супермаркеты

Рост этого направления напрямую связан с бумом на аренды квартир. Когда у путешественников есть кухня, они могут готовить сами, пробуя свежие местные продукты. Даже гости обычных отелей часто совершают «экскурсии» по ближайшим магазинам, чтобы увидеть, чем живет местная гастрономическая культура.

Социальные сети также добавляют популярности тренду: тысячи туристов публикуют фотографии своих тележек с продуктами — от недорогих японских закусок и носков до французских сыров и испанских деликатесов. Для многих поход в магазин становится настоящим приключением и источником вдохновения.

Любимые супермаркеты туристов по всему миру

США: Trader Joe's, Walmart

Trader Joe's, Walmart Япония: 7-Eleven, FamilyMart, Lawsons

7-Eleven, FamilyMart, Lawsons Франция: Monoprix

Monoprix Испания: Mercadona

Mercadona Италия: Eataly

Eataly Германия: REWE, ALDI, EDEKA

REWE, ALDI, EDEKA Австралия: Coles

Coles Сингапур: Don Don Donki

Продуктовый туризм как способ познать страну

Путешествие по супермаркетам — это не только покупки. Это возможность изучить местную культуру через еду, почувствовать вкус страны и увидеть, что люди покупают каждый день. Здесь можно найти редкие продукты, вдохновиться на кулинарные эксперименты и даже собрать целый гастрономический сувенир для друзей и семьи.

Даже простая тележка с продуктами превращается в маленькое приключение, а поход в магазин — в экскурсию. Таким образом, продуктовый туризм объединяет практическое и развлекательное: туристы учатся готовить, открывают новые вкусы и погружаются в атмосферу другой страны.

Итог

Сегодня супермаркет перестал быть просто местом для покупок. Он стал точкой притяжения для туристов, которые ищут вкус, впечатления и открытия. Путешествия теперь — это не только улицы и музеи, но и походы за новыми ощущениями прямо в тележках с продуктами.

Источник