Европейский союз (ЕС) должен стать более самостоятельным в мировой политике и наладить прямой диалог с Россией. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на традиционном приеме Matthiae-Mahl в ратуше Гамбурга, ее слова приводит агентство DPA.

«Европа должна больше, чем когда-либо, взять свою судьбу в собственные руки», — сказала Меркель.

Бывший канцлер отметила, что Европе стоит добиться независимости от США и активно использовать дипломатию для урегулирования украинского конфликта. При этом Меркель призвала ЕС выступать «как военный сторонник Украины».