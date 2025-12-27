Baltijas balss logotype
Учёный: Россия это мёртвая зона! Капитуляция русских - подготовка к развалу страны 6 5206

Lifenews
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Учёный: Россия это мёртвая зона! Капитуляция русских - подготовка к развалу страны
ФОТО: Youtube

Американский и советский ученый Сергей Лопатников на своей странице "Антидот СЛ" в Telegram поделился аналитикой по поводу деградации России. Из-за столь плачевного положения дел вскоре возможна капитуляция России и распад страны на отдельные государства.

Сергей Лопатников - заведующий американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра, в прошлом ведущий научный сотрудник российского МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США. Вот что он пишет у себя в Telegram, цитата:

"Россия никаким образом не доказывает, что она "наследница СССР". Человеку, прожившему в СССР значительную часть своей жизни, очень трудно взглянуть на ситуацию со стороны и осознать, что СССР ни разу ни Россия, а Россия тем более, не СССР.

Я потратил некоторое время, чтобы осознать некоторые объективные вещи. Первая и главная, в России сегодня разрушен целый ряд замкнутых технологических линий, включая производство процессоров, в котором Россия занимает узкую, но для определенных приложений важную нишу - электроники высокой радиационной стойкости. Но в остальном Россия отстает уже не на поколения, а на технологические эпохи.

Россия не производит высокоточной оптики, например, без которой производство чипов невозможно и даже в части тех чипов крайне низкого разрешения, которые Россия способна хоть как-то выпускать, выход работающих анекдотически низок. Россия не производит базового оборудования для производства чипов даже близко ни для какого разрешения. У России нет своего базового программного обеспечения, своих операционных систем. И пр. И пр.

Россия даже аккумуляторов качественных не способна выпускать. И это только касаясь современной отрасли-отраслей, на которой держится сегодня едва ли не все, как на выплавке чугуна в XVI веке. Утрачены технологии производства станков с ЧПУ, которые СССР поставлял в Британию и Японию. И т.д. и т.п.

Россия потеряла значительную часть стратегической авиации и не обладает производственным потенциалом для ее восстановления, даже сталинских Ту-95 и самолетов дальнего обнаружения. И не надо обманываться по поводу "Аналогов нет". В лучшем случае, это снятые с полки незаконченные советские разработки реализованные с запаздыванием в 40 лет, в полвека. Похоже, что есть критические проблемы и с ядерным оружием.

Так что сегодня Россия - это если не страна третьего мира, то что-то промежуточное между третьим и вторым миром, но ближе к третьему. Ну то есть совсем "не айс".

И есть ощущение, что Россия весьма быстро сползает в технологическом отношении. И ярчайшее доказательство том - абсолютно позорные результаты уже четвертой войны, двух чеченских, грузино-осетинской и, теперь, войны с Украиной, когда Россия, в случае Чечни, лишь непропорционально огромными усилиями едва-едва выруливала, в Грузии не достигла простейших целей, которые могла и должна была достичь, а про результате войны РФ в Украине без слез и говорить невозможно.

Плюс к этому, Россия стремительно деградирует вообще в интеллектуальном плане, заместив научный атеизм дремучей религиозностью.

Нет. Россия - не СССР. И если Россия потеряет ядерное оружие, то она прочно вернется в разряд стран третьего мира, в лучшем случае типа Ирана. Да и то вряд ли. Поэтому я и говорю. Критическим знаком будет запуск или не-запуск реакторов-размножителей. Если они не будут запущены, это значит имеет место стратегия на относительно мирное расчленение России и война РФ в Украине приобретает совершенно особый и неожиданный, на первый взгляд, смысл - создание устойчиво враждебного Московии государства.

Пока Россия нужна США в качестве потенциально антикитайского пространства. И это единственное, что пока способно обеспечить ее единство. Но не факт, что это надолго.

И вдогонку: что касается ресурсов, они нужны. Но для этого Россия и российские акторы не нужны. И еще. Современная российская власть в отношении СССР села на шпагат. С одной стороны, она приписывает России (то есть, себе) достижения СССР и одновременно пытается убить и переиначить, все, что являлось причиной этих успехов.

Считаем с марта 1985 года, с прихода Горбачева: 40 лет - больше половины срока существования СССР. И В РОССИИ ВООБЩЕ НИЧЕГО. Мертвая зона. "Провальные" советские 3% годового роста последних лет, из-за которых начали весь этот балаган с воплями: "Аааа - это провал советской экономики!" - сегодня это недоступное достижение. О сталинских 10000% роста индустрии за 20 лет - с 1921 по 1941, в которые сегодня и поверить-то невозможно, что и говорить. Вот и остается в России дебилам только Антихриста и "гомиков" по ТВ гонять... Глаза бы мои эту палату №6 не видели!"

@david_fordart Latest world news 81 #news #topnews #Kreml #BreakingNews #WorldUpdate #Putin #InternationalNews #NewsAlert #ukraine #usa ♬ оригинальный звук - total.news

Читайте по теме: Россия проиграла войну и готовится к ликвидации. Кремль поднял белый флаг

#образование #наука #СССР #технологии #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го декабря

    Седьмой раз интересуюсь - в редакции работает родственник этого, извините, "АНАЛитика"? Иначе с чего бы стирать все мои комментарии под всеми статьями. Либералы, мля... :)

    0
    0
  • АП
    Алексей Попович
    27-го декабря

    В странах с такой огромной территорией, как в России, обязательно должен быть постоянный рост населения, при чем коренного, а не приезжих, иначе рано или поздно можно остаться ни с чем.

    27
    2
  • A
    Aleks
    27-го декабря

    Абсолютно прав чувак...Как и в Латвии,убили все советское,разворовали,растащили ,но 9 мая пользуются до сих пор,мол наши деды воевали Чьи то воевали,но не тех,кто при власти в России,которую нещадно разворовывают с помощью Путина . А то он не видит ничего?Тогда хреновый президент и Верховный или предатель,что скорее всего,ведь Эльцин Центр Боруха Эльцина до сих пор работает.А если вспоминать всех выпущенных с наворованные в Израиль,то рука писать устанет А обмен нацистов ЦАХАЛа из ,,Азова,,на кума Медведчука чего стоит. Медианная зарплата по большинству областей РФ 60 тыс.рублей.Цены на коммуналку и продукты растут,бизнес гнобят и не дают развиваться,если ты не в системе.Повальная коррупция везде,включая ВПК,которым управляет друг Путина,тоже бывший КГБ шник троцкист Чемезов. В Латвии один в один тоже самое .Только Латвию на части разваливать не надо. Главное,сидеть на бюджете и петь песни,что скоро нападет наш друг Путин и пилить,пили ь этот бюджет. Тут же такие же черти как в России.Один в один Только здесь они прикидываются латышами,а в России-русскими. ,,Я русский С нами бог,,Владимир Соловьев-Шапиро,который перед СВО был ,,богоизбранным,,,а теперь,надо же,гусский. 😈👽🔯

    20
    69
  • 010725
    010725
    27-го декабря

    Я то-же так могу. Если Россия потерпит поражение - она проиграет. Если Россия перестанет производить - она прекратит производить. Если в России не будет вот этого - то это в России не найти. Если русские станут больше есть - их настигнет ожирение. Если Россия откажется от ядерного оружия - у нее его не будет. Если в алфавит русского языка добавить две буквы, то в алфавите русского языка станет на две буквы больше.

    89
    4
  • Д
    Дед
    27-го декабря

    Те же сказки, как и Латвия через 10 лет догонит Европу. Россия поставила на Украине всю НАТО в позу за грибами, и ничего противопоставить России, несмотря на надутие щек, ни Европа ни США не может. Именно так это выглядит в реальности. Ни одна страна в мире не производит все сама. Исходя с этой точки зрения, в России гораздо больше законченных уникальных производств, чем у той же США или европейских государств. То, что зиждется многое на полезных ископаемых, так это не беда , а счастье и зависть тех, у кого этого нет.

    97
    7
  • AE
    Al Ekses
    27-го декабря

    Что-то прямо какой-то урожай на экспертов, включая перебежчиков. Надо было бороться с ковидом были вирусологи, с русской угрозой - политологи. Скушно, девочки.

    98
    4
Читать все комментарии

