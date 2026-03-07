Националисты хотят упростить увольнения трудящихся Латвии 11 25587

Бизнес
Дата публикации: 07.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Националисты хотят упростить увольнения трудящихся Латвии

Депутаты Национального объединения подали предложение о поправках к Закон о труде, призывая установить право работодателя письменно расторгать трудовой договор на основании необходимости проводить хозяйственные, организационные, технологические или аналогичные меры.

«Существующая сейчас так называемая “перевёрнутая крепостная система”, когда работодатель не может достаточно гибко подобрать наиболее подходящего работника для конкретных обязанностей и вынужден мириться с сотрудником, который просто не находится на своём месте, не соответствует современной экономической ситуации», — считают депутаты.

По словам авторов предложения, о том, что действующее регулирование может создавать для работодателей серьёзные проблемы, свидетельствуют несколько судебных процессов, в которых государственным учреждениям приходилось возмещать убытки уволенным сотрудникам за счёт средств налогоплательщиков.

Они отмечают, что наглядным примером абсолютной негибкости является судебное разбирательство, в котором работодателем выступало государственное учреждение с наивысшей компетенцией в области трудового права — Государственная инспекция труда. Несмотря на высокий уровень компетенции, учреждение не смогло юридически корректно уволить человека, который после принятия на работу оказался неподходящим для выполнения своих обязанностей.

Депутаты предлагают установить, что если трудовой договор расторгается по причине необходимости проведения хозяйственных, организационных, технологических или аналогичных мероприятий, работнику должен быть предоставлен двухмесячный период для поиска новой работы.

#Латвия #увольнение
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
