Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат 0 1963

В мире
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат
ФОТО: Youtube

Россия системно предает своих союзников уже на протяжении 35 лет и именно поэтому от курса Кремля отворачиваются даже патриоты страны. Так, на тему очередного предательства Россией своего союзника высказался политический деятель от КПРФ и бывший советский дипломат Николай Платошкин.

Николай Николаевич Плато́шкин — советский и российский дипломат, историк и политолог, общественный и политический деятель. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета (МГУ).

Платошкин выпустил видео, где высказался о России - которая на этот раз предала своего союзника Венесуэлу. Автор выстраивает сквозной тезис: с начала 1990-х годов Россия последовательно не защищает своих союзников, даже после публичных заявлений о поддержке. Это, по его мнению, не случайные ошибки, а устойчивая модель поведения Кремля — от ГДР до Венесуэлы.

@fresh.news.1

⚡️СРОЧНО⚡️ ВЕНЕСУЭЛА ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПЛАТОШКИН ТРАМП МАДУРО

♬ original sound - Fresh.News.1 ✅

Каждый случай предательства Кремлем своего союзника это повторение одного сценария:

  1. обещания и риторика «плечом к плечу»,
  2. отсутствие реальных действий,
  3. поражение или ликвидация союзника,
  4. затем удивление — «почему у нас нет друзей».

Отдельный акцент делается на Венесуэле как прагматически важном союзнике, а не только идеологическом. Автор подчёркивает, что политика Уго Чавеса и участие Венесуэлы в координации ОПЕК сыграли ключевую роль в росте цен на нефть, что фактически помогло России выйти из кризиса конца 1990-х. Следовательно, отказ от защиты Венесуэлы — это не только моральное, но и стратегическое саморазрушение Российской Федерации.

Финальный упрёк автор направляет не только вовне (США), но прежде всего внутрь российской элиты: отсутствие даже минимальных военных и дипломатических шагов, и привычка оправдывать бездействие фразой «мы ничего не можем». В результате Россия, по мысли дипломата, остаётся в изоляции именно потому, что сама позволила уничтожить всех, кто был готов быть её союзником.

Читайте: Россия проиграла войну и готовится к ликвидации. Кремль поднял белый флаг

@fresh.news.1

⚡️СРОЧНО⚡️ ВЕНЕСУЭЛА ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПЛАТОШКИН ТРАМП МАДУРО

♬ original sound - Fresh.News.1 ✅
Читайте нас также:
#Венесуэла #дипломатия #стратегия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
4
0
2
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собственные ракеты "Тип 12" вполне могут помочь Токио преодолеть разрыв с КНР. Иконка видео
Изображение к статье: Временная глава Венесуэлы предложила США сотрудничество
Изображение к статье: Немецкая разведка годами прослушивала звонки с самолета Обамы
Изображение к статье: Что из себя представляет Delta Force - «супер-пупер» подразделение, арестовавшее Мадуро?!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео