Россия системно предает своих союзников уже на протяжении 35 лет и именно поэтому от курса Кремля отворачиваются даже патриоты страны. Так, на тему очередного предательства Россией своего союзника высказался политический деятель от КПРФ и бывший советский дипломат Николай Платошкин.

Николай Николаевич Плато́шкин — советский и российский дипломат, историк и политолог, общественный и политический деятель. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета (МГУ).

Платошкин выпустил видео, где высказался о России - которая на этот раз предала своего союзника Венесуэлу. Автор выстраивает сквозной тезис: с начала 1990-х годов Россия последовательно не защищает своих союзников, даже после публичных заявлений о поддержке. Это, по его мнению, не случайные ошибки, а устойчивая модель поведения Кремля — от ГДР до Венесуэлы.

Каждый случай предательства Кремлем своего союзника это повторение одного сценария:

обещания и риторика «плечом к плечу», отсутствие реальных действий, поражение или ликвидация союзника, затем удивление — «почему у нас нет друзей».

Отдельный акцент делается на Венесуэле как прагматически важном союзнике, а не только идеологическом. Автор подчёркивает, что политика Уго Чавеса и участие Венесуэлы в координации ОПЕК сыграли ключевую роль в росте цен на нефть, что фактически помогло России выйти из кризиса конца 1990-х. Следовательно, отказ от защиты Венесуэлы — это не только моральное, но и стратегическое саморазрушение Российской Федерации.

Финальный упрёк автор направляет не только вовне (США), но прежде всего внутрь российской элиты: отсутствие даже минимальных военных и дипломатических шагов, и привычка оправдывать бездействие фразой «мы ничего не можем». В результате Россия, по мысли дипломата, остаётся в изоляции именно потому, что сама позволила уничтожить всех, кто был готов быть её союзником.

Читайте: Россия проиграла войну и готовится к ликвидации. Кремль поднял белый флаг