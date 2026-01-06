Россия может сдать своего ближайшего союзника, если подтвердится обнародованный российским предпринимателем Олегом Дерипаской аналитический прогноз.
К лету у Беларуси "могут возникнуть проблемы", предупредил российский олигарх Олег Дерипаска у себя в Telegram.
"Если наши (российские) «американские партнёры» продолжат такими темпами, то и в Белоруссии к лету будут проблемы…", - сделал предупреждение Дерипаска. И опубликовал отрывок из статьи с американского аналитического портала на английском языке, где говорится следующее:
"С точки зрения стратегического планирования Пентагона это действие (похищение президента Венесуэлы Мадуро американскими военными - прим.) оправдывается совпадением трёх экзистенциальных угроз со стороны трёх главных противников США. Китай встроил оперативный контроль в добычу критически важных минералов, которые используются в производстве вооружений. Иран создал производственные мощности по выпуску дронов в пределах досягаемости удара по континентальной части Соединённых Штатов. Россия разместила военных советников и интегрированные системы ПВО в Карибском регионе. Венесуэла является единственным местом, где все три противника действуют одновременно. Нефть — вторична. Главные цели — подрыв доминирования Китая в цепочках поставок, ликвидация иранских производственных мощностей и вытеснение российского военного присутствия."
Если принять изложенное за план США, то Россию будут системно вытеснять в ее пределы. А что далее, развал страны? Ранее Дерипаска написал, что "Европа наведёт порядок от Лиссабона до Владивостока".
Как недавно высказался советский и российский дипломат Николай Платошкин, Россия системно предает своих союзников уже на протяжении 35 лет.
