Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США 6 3956

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США

Россия может сдать своего ближайшего союзника, если подтвердится обнародованный российским предпринимателем Олегом Дерипаской аналитический прогноз.

К лету у Беларуси "могут возникнуть проблемы", предупредил российский олигарх Олег Дерипаска у себя в Telegram.

"Если наши (российские) «американские партнёры» продолжат такими темпами, то и в Белоруссии к лету будут проблемы…", - сделал предупреждение Дерипаска. И опубликовал отрывок из статьи с американского аналитического портала на английском языке, где говорится следующее:

"С точки зрения стратегического планирования Пентагона это действие (похищение президента Венесуэлы Мадуро американскими военными - прим.) оправдывается совпадением трёх экзистенциальных угроз со стороны трёх главных противников США. Китай встроил оперативный контроль в добычу критически важных минералов, которые используются в производстве вооружений. Иран создал производственные мощности по выпуску дронов в пределах досягаемости удара по континентальной части Соединённых Штатов. Россия разместила военных советников и интегрированные системы ПВО в Карибском регионе. Венесуэла является единственным местом, где все три противника действуют одновременно. Нефть — вторична. Главные цели — подрыв доминирования Китая в цепочках поставок, ликвидация иранских производственных мощностей и вытеснение российского военного присутствия."

Если принять изложенное за план США, то Россию будут системно вытеснять в ее пределы. А что далее, развал страны? Ранее Дерипаска написал, что "Европа наведёт порядок от Лиссабона до Владивостока".

Как недавно высказался советский и российский дипломат Николай Платошкин, Россия системно предает своих союзников уже на протяжении 35 лет.

Читайте по теме: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат

#США #прогноз #дипломатия #геополитика #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • AE
    Alex Evi
    7-го января

    Может хватит уже нюхать и колотся всякой запрещённой хренью ??

    11
    2
  • Д
    Добрый
    Alex Evi
    7-го января

    Конечно,хватит. Берись за ум

    0
    3
  • A
    Aleks
    6-го января

    Один раз Россия (российские олигархи) пытались отжать Белоруссию и раздербанить ее,поэтому больше батьке надо опасаться не Трампа,а РФ и он это прекрасно знает и помнит,когда во времена беспорядков в Беларусь было заслано 50 вагнеровцев в полном обмундировании в помощь оппозиции для свержения Батьки. Он сам об этом рассказывал.КГБ взял всех и поговорив по душам и узнав как вагнеров ввели в заблуждение,отпустил на все стороны. Если Нетаньяху не обиделся,что его протеже в Беларуси не смогли проникнуть во власть,то все будет ровно,а если по другому,то у батьки,надеюсь есть козыря,чем бить по бандитской и хамской роже тех,кто туда полезет.👽😈🔯

    11
    34
  • VS
    Vad Sorry
    Aleks
    7-го января

    Alex :))) "50 вагнеровцев в полном обмундировании в помощь оппозиции для свержения Батьки.." Ты серьёзно наркоман? 50 бойцов в полном обмундировании:) Если бы захотели бы свернуть сразу бы 200 тысяч зашло, такого бреда я ещё ни слышал

    3
    1
  • VS
    Vad Sorry
    Aleks
    7-го января

    КГБ взял всех и поговорив по душам и узнав как вагнеров ввели в заблуждение,отпустил на все стороны :))) КГБ отпустил тех кто во всем обмундировании приехали Батьку сместить:))) Тут точно ни наркотики это точно в дурдоме кто то к интернету подпустил:)))

    3
    1
  • A
    Aleks
    6-го января

    В Кемерово приговорили к 70 часам работ жительницу города ,которая написала в ВК,что губернатор Илья Сердюк урод и козел и таких гнать надо. Суд присудил ей 70 часов общественных работ за ,экстремизм,,?!!?😀 Хорошо ещё не обвинили в межнациональной розни и антисемитизме😎 Вот такая вот вертикаль власти,построенная Путиным и Берл Лазаром....😈👽

    7
    31
Читать все комментарии

