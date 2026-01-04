"Последние события на американском континенте не случайны... Со временем это даст европейцам возможность вернуться к проекту, который может привести к миру, процветанию и стабильности в Евразии – единому экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока", - поделился своими соображениями российский олигарх Олег Дерипаска.

"Последние события на американском континенте не случайны. Они продиктованы, особенно в течение последнего года, глубоким осознанием американцами того, что ни победить, ни задавить Китай не удается. Поэтому они приняли системное решение сосредоточиться, как у нас любят говорить, на «ближнем зарубежье» и максимально там укрепиться, чтобы не проиграть окончательно в конкурентной борьбе.

Со временем это даст европейцам возможность вернуться к проекту, который может привести к миру, процветанию и стабильности в Евразии – единому экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока. Ну а если не получится, то Европу окончательно поглотит новый исламский халифат…

А нам при любом развитии событий нужно восстанавливать «дорогу Афанасия Никитина». Это пока единственная стратегия, способная обеспечить долгосрочное развитие", - написал Дерипаска у себя в Telegram-канале. А чуть ранее он высказался о том, что будет если США "доберутся" до Венесуэлы:

"Если наши американские «партнёры» доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы (а до месторождений Гайаны они уже добрались), под их контролем окажется больше половины мировых запасов нефти. И, по-видимому, в их планах – следить за тем, чтобы цена нашей нефти не повышалась выше $50 за баррель.

А это значит, что нашему священному госкапитализму будет сложно оставить всё, как есть: не сокращать издержки, не избавляться от непрофиля, продолжать заниматься грандиозными проектами без наличия компетенций и без участия частного бизнеса в целях развития конкуренции (да и в целом давить на частный бизнес станет тяжело, ведь он уже с этого года становится основным плательщиком налогов в федеральный бюджет, а в следующем на него ляжет основная ноша)", - написал он. Также Дерипаска высказался о том, что США будут делать с долларом и что будет с Россией если Кремль продолжит "губительный курс":

"США будут сознательно добиваться ослабления доллара для решения своих долговых проблем за счёт всего остального мира... Излишнее и абсолютно неоправданное добровольное укрепление нами рубля — губительно для российской экономики, и тяжёлые результаты года, безусловно, это подтвердили.

Но нас, конечно, это не остановит и в новом году. Ведь наш принцип — назло всему миру хотя бы уши отморозим…

P.S. Если в России не дадут работать частному бизнесу и не перестанут его кошмарить, то мы проспим очередную, уже четвёртую, технологическую революцию и будем радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета. Но это даже не пещера Платона…", - подчеркнул российский предприниматель.

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат - Россия проиграла войну и готовится к ликвидации - мнение