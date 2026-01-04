Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европа наведёт порядок от Лиссабона до Владивостока - мнение 2 1609

Lifenews
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европа наведёт порядок от Лиссабона до Владивостока - мнение
ФОТО: Unsplash

"Последние события на американском континенте не случайны... Со временем это даст европейцам возможность вернуться к проекту, который может привести к миру, процветанию и стабильности в Евразии – единому экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока", - поделился своими соображениями российский олигарх Олег Дерипаска.

"Последние события на американском континенте не случайны. Они продиктованы, особенно в течение последнего года, глубоким осознанием американцами того, что ни победить, ни задавить Китай не удается. Поэтому они приняли системное решение сосредоточиться, как у нас любят говорить, на «ближнем зарубежье» и максимально там укрепиться, чтобы не проиграть окончательно в конкурентной борьбе.

Со временем это даст европейцам возможность вернуться к проекту, который может привести к миру, процветанию и стабильности в Евразии – единому экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока. Ну а если не получится, то Европу окончательно поглотит новый исламский халифат…

А нам при любом развитии событий нужно восстанавливать «дорогу Афанасия Никитина». Это пока единственная стратегия, способная обеспечить долгосрочное развитие", - написал Дерипаска у себя в Telegram-канале. А чуть ранее он высказался о том, что будет если США "доберутся" до Венесуэлы:

"Если наши американские «партнёры» доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы (а до месторождений Гайаны они уже добрались), под их контролем окажется больше половины мировых запасов нефти. И, по-видимому, в их планах – следить за тем, чтобы цена нашей нефти не повышалась выше $50 за баррель.

А это значит, что нашему священному госкапитализму будет сложно оставить всё, как есть: не сокращать издержки, не избавляться от непрофиля, продолжать заниматься грандиозными проектами без наличия компетенций и без участия частного бизнеса в целях развития конкуренции (да и в целом давить на частный бизнес станет тяжело, ведь он уже с этого года становится основным плательщиком налогов в федеральный бюджет, а в следующем на него ляжет основная ноша)", - написал он. Также Дерипаска высказался о том, что США будут делать с долларом и что будет с Россией если Кремль продолжит "губительный курс":

"США будут сознательно добиваться ослабления доллара для решения своих долговых проблем за счёт всего остального мира... Излишнее и абсолютно неоправданное добровольное укрепление нами рубля — губительно для российской экономики, и тяжёлые результаты года, безусловно, это подтвердили.

Но нас, конечно, это не остановит и в новом году. Ведь наш принцип — назло всему миру хотя бы уши отморозим…

P.S. Если в России не дадут работать частному бизнесу и не перестанут его кошмарить, то мы проспим очередную, уже четвёртую, технологическую революцию и будем радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета. Но это даже не пещера Платона…", - подчеркнул российский предприниматель.

Читайте: «Москва всех предаёт и удивляется»: почему у России нет друзей - дипломат - Россия проиграла войну и готовится к ликвидации - мнение

Читайте нас также:
#США #нефть #бизнес #конкуренция #доллар #геополитика #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
4
0
3
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    4-го января

    Уже даже некоторые российские олигархи стали понимать,что Путин уничтожает Россию и работает на глобалистов? Удивительное-рядом...

    7
    8
  • JB
    Janis Berzin
    4-го января

    "Если в России не дадут работать частному бизнесу и не перестанут его кошмарить" кто же "не даёт работать" и "кошмарит" олигарха Дерипаску? Неужели Ротенберги, Тимченко, Усманов, Потанин и т.д.? Где технологические прорывы за 35 лет, не считая обвалов шахт, разливов нефти и т.д. в торговле народными ресурсами?

    17
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Хотели обмануть!» Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников
Изображение к статье: Внутренний конфликт: как распознать и справиться с противоречиями внутри себя
Изображение к статье: «Встретимся на поле боя!» Ветераны российского спецназа жаждут встречи со спецназом США
Изображение к статье: Футболист счастлив в браке. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Жамевю: когда привычное становится странным
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Проект "Конец света""
Культура &
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео