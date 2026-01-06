Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп назвал единственный подписанный лично Байденом документ 0 674

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп назвал единственный подписанный лично Байденом документ
ФОТО: Global Look Press

Трамп: Байден лично подписал только документ о помиловании сына.

Президент США Дональд Трамп заявил, что единственный документ, который его предшественник Джо Байден подписал лично, — это документ о помиловании его сына Хантера. Об этом он сообщил, выступая перед законодателями-республиканцами из Палаты представителей США.

По словам Трампа, остальные документы были подписаны Байденом с помощью автопера.

Байден помиловал своего сына Хантера 2 декабря 2024 года. Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу». Сам Хантер Байден после сообщения о помиловании заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями, и признал ответственность за совершенные ошибки.

Ранее Дональд Трамп сообщил об аннулировании всех документов, которые были подписаны Джо Байденом с использованием автопера. «Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92 процента от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы», — написал американский лидер.

Читайте нас также:
#США #президент #Дональд Трамп #Джо Байден #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей нефти - Трамп
Изображение к статье: Стармер: Великобритания надавит на Россию сильнее в 2026 году
Изображение к статье: Мерц заявил об угрозе энергетического и гуманитарного кризиса на Украине
Изображение к статье: Премьер Польши раскрыл сроки подготовки гарантий безопасности для Украины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Загадочное явление природы должно было стать всесильным оружием. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Имя Раймонда Паулса зарегистрировано как товарный знак без его ведома
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Загадочное явление природы должно было стать всесильным оружием. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Имя Раймонда Паулса зарегистрировано как товарный знак без его ведома
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео