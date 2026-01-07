Baltijas balss logotype
Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений

Политика
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
ФОТО: LETA

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс потребовал от Резекненской городской думы разъяснений по управлению концертным залом «Gors», сообщает LETA со ссылкой на советницу министра по вопросам коммуникации Сабине Спурке.

Министр потребовал незамедлительно — уже сегодня — направить в министерство результаты аудита деятельности концертного зала «Gors», полученные в самоуправлении 23 октября 2025 года, а также оценку и предложения рабочей группы, созданной 1 декабря 2025 года, по поводу функционирования и совершенствования «Gors».

До 20 января Резекненская дума также должна предоставить пояснение по управлению «Gors», в том числе о том, обеспечило ли самоуправление подготовку качественных и полных отчётов о достижении финансовых и нефинансовых целей, установленных в стратегиях финансовой эффективности и деятельности на среднесрочный период, как эти документы были оценены в самоуправлении, и предоставлялась ли обратная связь предприятию и т. д.

В свою очередь, министр культуры Агнесе Лаце сегодня утром в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» рассказала, что Министерство культуры (МК) также запрашивало у самоуправления различную информацию, которую в более широком объёме получило вчера вечером.

Отвечая на вопрос, поддержала бы она передачу концертного зала в ведение государства, министр повторила уже ранее озвученную позицию, что государство уже вложило средства как в строительство «Gors», так и в его содержательную часть, поэтому обвинения со стороны руководства Резекненского самоуправления в недостаточном участии государства необоснованны. Если цель всей поднятой самоуправлением шумихи — сократить его поддержку концертному залу, то об этом следует честно сказать.

Лаце добавила, что МК готово выслушать самоуправление — каким оно видит необходимую поддержку и как в целом представляет дальнейшую работу концертного зала.

Как уже сообщалось, после проведённого «Восточнолатвийским концертным залом» функционального аудита Резекненское самоуправление рассматривает возможность преобразовать Латгальское посольство «Gors» в учреждение или выбрать другую форму управления.

Мэр Резекне Александр Барташевич ранее утверждал в СМИ, что рассматриваются два возможных сценария — изменения в договоре делегирования с «Восточнолатвийским концертным залом» или преобразование капитального общества в учреждение. Вариант сдачи «Gors» в аренду частному оператору больше не рассматривается.

Однако самоуправление также готово обсуждать с МК возможность передачи «Gors» государству. По мнению Барташевича, правильным было бы передать объект в государственную собственность. «Город Резекне готов выплачивать кредиты», — заявил мэр, не уточнив точную сумму оставшихся платежей, но предположив, что это может быть от трёх до четырёх миллионов евро.

«Наша цель — не передать объект государству, но это наше предложение, если государство считает, что мы как самоуправление не можем обеспечить должное содержание или управление», — добавил Барташевич.

30 декабря самоуправление также приняло решение уволить руководителя «Gors» Диану Зирниню. В самоуправлении поясняют, что как для самоуправления, так и для самого предприятия в нынешних финансовых условиях для достижения стратегических целей необходимо руководство с более выраженным фокусом на финансовый контроль, бюджетное планирование, управление рисками и принятие решений, основанных на бизнес-аналитике, «обеспечивая тем самым долгосрочное существование “Gors”, высокое художественное качество мероприятий и доступность культурных услуг для жителей и гостей Резекне».

В свою очередь, в конце 2025 года правительство поручило МК в сотрудничестве с Министерством умного управления и регионального развития и Министерством экономики провести переговоры с Резекненской думой о вариантах управления недвижимостью по адресу ул. Пилс 4, Резекне, где находится Латгальское посольство «Gors», и о возможном участии государства в обеспечении доступности профессионального искусства.

В информационном отчёте МК, который концептуально поддержало правительство, указывается на потенциальную угрозу дальнейшему существованию Латгальского посольства «Gors».

Министерство обращает внимание на риск снижения доступности профессионального искусства в Латгальском регионе и подчёркивает, что в создание «Gors» были вложены средства государства, самоуправления и фондов Европейского союза. В отчёте отмечается, что обеспечение доступности профессиональной культуры в Латгалии — это долгосрочная инвестиция в устойчивость общества.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил мнение, что этот концертный зал является важным центром латышской и латгальской идентичности и должен оставаться в публичном управлении.

Согласно данным «Firmas.lv», оборот «Восточнолатвийского концертного зала» в 2024 году составил 891 763 евро, а убытки — 19 002 евро. Владельцем концертного зала является Резекненская дума.

#финансы #Латвия #культура #аренда #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
