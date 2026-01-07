Baltijas balss logotype
Генпрокуратура Германии расследует атаку на ТЭЦ в Берлине 1 575

В мире
Дата публикации: 07.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Генпрокуратура Германии расследует атаку на ТЭЦ в Берлине
ФОТО: twitter

Многое говорит о том, что поджог на кабельном мосту через канал Тельтов вблизи от теплоэлектроцентрали Лихтерфельде в Берлине имеет террористическую подоплеку, заявила глава Минюста ФРГ, пишет DW.

Федеральный министр юстиции Штефани Хубиг (Stefanie Hubig) объявила о начале тщательного расследования поджога линий электропередач в Берлине. Многое говорит в пользу того, что поджог на кабельном мосту через канал Тельтов недалеко от теплоэлектроцентрали Лихтерфельде имеет террористическую подоплеку, заявила Хубиг, в интервью газете Rheinische Post, обнародованном в среду, 7 января.

"Это нападение с поджогом имело серьезные последствия для нескольких десятков тысяч человек, - констатировала министр. - Поэтому правовому государству нужно с подобающей решимостью задействовать все имеющиеся средства, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности, и оно (правовое государство. - Ред.) сделает это". Поэтому вполне логично, что расследование передано в ведение Генеральной прокуратуры, заявила Хубиг. До этого расследование вела прокуратура Берлина.

Вероятная атака левых экстремистов на ТЭЦ в Берлине

Злоумышленники устроили поджог на кабельном мосту через канал Тельтов недалеко от газовой ТЭЦ Лихтерфельде 3 января. В результате тысячи домохозяйств и сотни предприятий в Берлине остались без электроэнергии. По оценке правящего бургомистра города Кая Вегнера (Kai Wegner), отключения света затронули примерно 100 000 жителей германской столицы.

Ответственность за атаку на критическую инфраструктуру взяли на себя представители леворадикальной экстремистской группы Vulkan. Ее представители заявили, что целью атаки на ТЭЦ была "ископаемая энергетика как таковая".

DW

#энергетика #Берлин #поджог #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го января

    Война с Германией ещё в 45-том закончилась. Неужели кто-то этого не заметил и всё занимается подрывной деятельностью?

    3
    1

