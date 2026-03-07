Россиянин купил школу в финском городке за 17 700 евро 1 624

В мире
Дата публикации: 07.03.2026
BB.LV
Деревянное здание построено в 1981 году.

Местные активисты предлагали просто сжечь здание.

На прошлой неделе муниципалитет Виролахти на юго-востоке Финляндии продал здание школы в Ваалимаа и расположенный рядом дом. Покупателем выступил человек с российскими корнями по имени Дмитрий Томашевич.

Вопрос продажи объектов вызвал обсуждение, например, в соцсетях. И некоторые жители региона выступили против подобных сделок.

Одним из них стал майор запаса Эркки Риккола из Кламила. Он выразил уверенность, что российские военные успели проникнуть в Финляндию вместе с просителями убежища до закрытия границы.

– У меня возникли подозрения и раньше, когда сюда стали приезжать эти ”велосипедисты”. Но до общественности дошло позже. Я бы посчитал эти сделки с недвижимостью детским лепетом, если бы дело не было таким серьезным, – рассуждает Риккола.

Он также ссылается на книгу местного автора Ииды Халликайнен ”Злонамеренность, саботаж и атаки”, которая пишет, что первыми просителями убежища, пересекшими границу в Ваалимаа в 2023 году, были российские солдаты, и не всех из них собирались отправить на фронт.

Подозрительные сделки с недвижимостью фиксировались и в других странах. Так, британская газета The Telegraph на прошлой неделе сообщила, что российские спецслужбы приобрели недвижимость как минимум в десяти европейских странах вблизи военных баз и объектов критической инфраструктуры.

После закрытия пограничного перехода Виролахти оказался в затруднительном положении, и один из способов снизить финансовую нагрузку – это быстро избавиться от ненужной недвижимости. Однако финнов дома в приграничном районе не привлекают, поэтому продажа людям российского происхождения может стать единственным вариантом.

Глава муниципалитета Топи Хейнянен указывает, что выгода от продажи наделавших шума школы и дома значительна. Здания нужно топить, поскольку в них общая система отопления и водоснабжения.

– Только отопление обходится нам примерно в 40 000 евро в год. Это значительные расходы для муниципалитета.

Сами объекты недвижимости обошлись всего в 17 700 евро.

Глава Виролахти пояснил, что в этой конкретной сделке покупателем выступал в первую очередь гражданин Финляндии.

– Мы изучили санкционные списки и рассматривали возможность получения разрешения для сделки, но для Министерства обороны ключевым фактором был финский паспорт, – уточнил Хейнянен.

По его словам, более детальной проверки подноготной покупателя не потребовалось. Запрет на сделки с недвижимостью для россиян позволяет лицам с двойным гражданством выступать покупателями.

Он отметил, что реальных альтернатив у муниципалитета не было, а отказ на основании происхождения мог бы вылиться в обвинения в дискриминации.

Эксперт Юсси Аалтонен из Управления омбудсмена по вопросам равенства, в свою очередь, косвенно подтверждает слова Хейненена.

– Право граждан Финляндии и России, имеющих двойное гражданство, на приобретение недвижимости не ограничено. Отказ в продаже по дискриминационным основаниям не допускается, - уточнил Аалтонен.

Будущее школы раздора

Выступивший покупателем Дмитрий Томашевич не захотел комментировать сделку для Yle, но он поделился контактом из Виролахти.

Речь идет о российском плотнике Илье Алтынбаеве, который планирует арендовать школу в Ваалимаа у Томашевича. По словам россиянина, у него есть клиенты по всей Финляндии и он задумывается о расширении мастерской. Он рассказал, что нынешнее помещение слишком тесное, поэтому он хочет перебраться в здание школы.

У майора запаса Эркки Риккола есть свое видение ситуации. Он предлагает попросить пожарных просто сжечь школу дотла.

Риккола полагает, что его родной муниципалитет уже ничто не спасёт.

– Сначала власти попытаются спастись от банкротства через продажу недвижимости, а потом придется объединять муниципалитеты. Какое же это все безумие!

#недвижимость #Финляндия #коррупция #безопасность #экономика #Россия #политика
